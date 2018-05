Csótány lakott egy nő fülében 9 napig

Sokan undorodnak annyira az ízeltlábúaktól, hogy még az állatok érintésétől is a rosszullét kerülgeti őket, legyen az akár egy pók az ágy alatt vagy egy légy a levesben. Ez a cikk nem nekik szól.

A floridai Katie Holley olyan történetről számolt be a SELF magazinban, amely sokak rémálmát váltja valóra. Ha eddig kétségeitek lettek volna, Katie a saját bőrén tapasztalta meg, hogy a csótányok be tudnak – és ami ennél is rosszabb, be akarnak – mászni az emberek fülébe.

Katie múlt hónapban az éjszaka közepén arra riadt fel, hogy valami furcsa érzés van a bal fülében, mintha valaki egy jégdarabot tett volna bele. „Amikor kihúztam a fülpiszkálót, két sötétbarna darab valami volt rajta. Néhány másodperccel később rájöttem, hogy azok lábak. LÁBAK. A férjem belenézett a fülembe, és felvilágosított, hogy egy élő csótány van odabent, ami pánikszerűen karistol még beljebb.”

Másnap az orvos még néhány darabot eltávolított a nő füléből, azonban 9 nap múlva, amikor még mindig fájt a füle, Katie felkeresett még egy specialistát, aki kiszedte a rovar fejét, torát, csápjait és még néhány lábát a nő füléből.

Bár az ilyen esetek után az ember komolyan elgondolkodik a füldugóvásárláson, az orvos elmondta, hogy legalább havonta fordulnak hozzá emberek hasonló problémával.

Forrás: Mirror

Kiemelt képünk: Katie Holley/ Facebook