A hideg tea segíthet a súlyvesztésben

Eddig is tudott dolog volt, hogy egy-egy csésze tea sokat segít a súlygyarapodás megelőzésében, de egy új kutatás szerint még jobb eredményeket lehet elérni hideg teával.

A svájci Fribourgi Egyetemen ízesítetlen teákat próbáltak ki 23 egészséges fiatal felnőttön. Egyik nap három fokos, jéghideg mate teát adtak nekik, máskor pedig 55 fokos, forró itallal kínálták őket. Az ital elfogyasztása után megvizsgálták az alanyokat, és kiderült, hogy hideg tea esetén a szervezet energiafogyasztása kétszer annyival nőtt, mint forró italok után.

A kutatók szerint a tea a zsír lebomlását is gyorsítja, és a szívet is védi, azonban azt még ki kell deríteni, hogy csak a mate teára vonatkozik-e a hőmérsékletkülönbség élettani hatása, vagy a többi teatípusnál is így működik a dolog.

Forrás: Mirror

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Pexels