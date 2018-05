11 éves a krónikus fáradtság szindróma legfiatalabb betege

Libby Seath 11 éves, és mielőtt beteg lett, imádott futballozni, folyamatosan izgett-mozgott, ennek azonban sajnos vége.

A kislányt a myalgic encephalomyelitis (ME) nevű betegséggel diagnosztizálták, amelyet más néven krónikus fáradtság szindrómának is neveznek. Az ő állapotában például az olyan egyszerű feladatok is végtelenül kimerítőnek tűnnek, mint a fogmosás.

A diagnózis óta Libby élete teljesen átalakult. Iskolába nem bír járni, valójában már a házat se nagyon hagyja el. A család 2016-ban vette észre, hogy az örökmozgó kislányra időnként hirtelen rátör a fáradtság, és amint leül, elalszik. Először úgy gondolták, hogy csak kimerült az iskola miatt, de egy pár nap pihenés után sem javult az állapota, sőt, már állva is képes volt elaludni.

Az ME általában a 20 és 40 év közötti nők betegsége, így Libby az online segítő csoportokból sem meríthet túl sok támogatást. A kislány most egy kampányt indított, melyben pénzt gyűjt azért, hogy tehessen valamit a betegsége ellen.

