„Imádom szagolgatni a barátnőm bugyiját” – mindenkinek vannak mocskos kis titkai

Persze ezek a fura dolgok nagy százalékban kapcsolatosak azzal a rendkívül erős és misztikus biokémiai folyamattal, amit köznapi nyelven csak szerelemként szoktunk emlegetni, és ami biztos titeket is kifordított már egyszer-kétszer magatokból. Én például nem gondoltam volna, hogy előfordul velem olyan, hogy kiveszem a szemetesből a pasim üres parfümös flakonját, és elrejtem a táskámban, hogy bármikor suttyomban megszagolhassam, és így akkor is érezhessek egy leheletnyit az illatából, amikor éppen nincs velem. Hát, volt ilyen a nagy szerelem hajnalán. Aztán évekkel később, amikor a lila köd helyét átvették a mindennapos veszekedések, az éjszaka közepén való hazaérés és a se vele-se nélküle őrület, akkor olyan is rendszeresen megesett, hogy miután elment dolgozni, leültem a számítógépünkhöz, és gondosan áttanulmányoztam a böngészési előzményeit. Nem, nem vagyok rá büszke. És nem, nem csináltam ezt soha előtte, soha a szakításunk óta senki mással, de egyszerűen ő kihozta belőlem a legrosszabb oldalamat. A szorongó, ámokfutó eszelőst.

És hogy találtam-e valami kompromittálót? Naná, de mindegy is. Igazából csak olyan dolgokat, amiket kémkedés nélkül is szinte biztosan tudtam. És végül nem is azért döntöttem úgy, hogy szakítok vele, mert kiderült, hogy más nőkkel is találkozgatott – bár ez is épp elég indok lett volna. A végső lökést más adta: egyszerűen gyűlöltem magamat, azt a paranoid idegbeteget, aki mellette lettem, és tudtam, hogy csak akkor van esélyem, hogy visszataláljak a régi önmagamhoz, ha őt kiiktatom az életemből.

De hogy valami kevésbé nyomasztó kis titkot is említsek: volt egy exem, akinek az volt a szokása, hogy rendszeresen fotózgatott engem alvás közben. Rendesen leesett az állam, amikor a fotós mappák között járva egyszer csak találtam egy „Baba alszik” címűt, és egy halom felvételt találtam magamról. Amikor rákérdeztem, mégis miért csinálta a képeket, azt felelte, egyszerűen elolvad attól, milyen édesdeden és jóízűen tudok aludni. És mint a most következő beszámolókból kiderül, nem ő az egyetlen, aki ellágyul az alvó barátnője láttán. A Whispernek többen is elmondták, miket csinálnak vagy éppen gondolnak titokban, szerelemből, a hormonok vezényszavára. Olvassátok és álmélkodjatok!

Imádom fotózni a barátnőmet, miközben alszik, mert olyan gyönyörű és békés az arca.

Nemrég slow motion videót csináltam a barátnőm ringó melleiről.

Annyira szerelmes vagyok a barátomba, hogy már attól el tudnék élvezni, hogy bámulom az arcát. Olyan őrülten szexi…

Az gáz, hogy tökéletesen odavagyok a pasimért? Beszélhet nekem akár a vécézésről is, minden részlet érdekel.

Annyira imádom a páromat, hogy sokszor magamban mondom ki inkább, hogy szeretlek, mert félek, az agyára mennék, ha állandóan ezt hajtogatnám.

Imádom szagolgatni a barátnőm bugyiját. Ez furcsa?

Néha, amikor egyedül vagyok, és hiányzik a barátnőm, fel szoktam venni a ruháját.

A múltkor felvettem a telefonommal a párom horkolását. Amikor nincs mellettem este, akkor le szoktam játszani, így olyan, mintha mégis együtt lennénk.

Meg szoktam szagolni a párom használt alsónadrágját egyszerűen azért, mert odavagyok a teste illatáért.

Még csak 3 hónapja vagyunk együtt a pasimmal, de gondolatban már részletesen megterveztem az esküvőnket.

Szörnyen beteg, tudom, de egyszerűen odavagyok a barátnőm hajának az illatáért.

Azt hiszem, túlságosan odavagyok a barátnőmért. A múltkor ráírtam chaten, és nem válaszolt rögtön. Erre elkezdtem azon kattogni, hogy kémprogramot kellene telepítenem a gépére, és akkor mindig tudnám, mit csinál.

Annyira szeretem a pasimat, hogy képes lennék megütni minden egyes nőt, aki csak ránéz.

Minden reggelt azzal indítok, hogy megnézem a pasim horoszkópját, hogy tudjam, milyen kedve lesz. Tudom, hogy fura, de ez van.