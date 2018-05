Lebomló söröspoharakkal tesz a környezetvédelemért a Heineken

Környezetvédelmi projektbe kezdett májusban a Heineken Hungária. Egyelőre négy vendéglátóhelyen indul, de várhatóan több helyre is kiterjesztik majd a sörkészítő vállalat „műanyagpohár-mentes május” mozgalmát, amelynek keretében szakítanak a megszokott műanyag poharakkal, és helyettük lebomló, növényi alapú poharakban kínálják majd söreiket – olvasható a cég közleményében.

A környezetkímélő PLA-poharak elterjesztésével drasztikusan csökkenhet a vállalat karbonlábnyoma, valamint a vendéglátásban termelt hulladék mennyisége. Ehhez ugyanakkor nélkülözhetetlen a fogyasztók és rajtuk keresztül a vendéglátóhelyek meggyőzése is – írják.

Világszinten a sörivók 34 százaléka állítja, hogy termékválasztását környezetvédelmi szempontok is befolyásolják. A Heineken a nagyvállalatok között elsőként indít kampányt Magyarországon azért, hogy egyre több fogyasztót győzzön meg arról, hogy nem csak azt érdemes nézni, hogy mit iszunk, hanem azt is, hogy miből. Májusban a Heineken sörei esetében például a teljes egészében lebomló, komposztálható söröspoharakból.

A kampány azzal a nem titkolt céllal jött létre, hogy a fogyasztókon keresztül a szórakozóhelyeknek is kedvet csináljon a fenntartható működéshez és az új, környezetbarát poharakhoz. A Heineken 18 országban készült felmérése szerint a fogyasztók átlagosan 66 százaléka hajlandó többet fizetni fenntartható technológiával készült termékekért. A ma meghirdetett „műanyagpohár-mentes május” mozgalomhoz indulásként négy fővárosi szórakozóhely, a Grund, a Kobuci Kert, a Rácskert és a Zöld Küllő csatlakozott. Itt (várhatóan május 7-től kezdődően) a sört már egyedi designos, „Lebomlok érted” szlogennel ellátott, egyszer használatos PLA-poharakban szolgálják fel. A sörszezon így nemcsak kitűnő sörökkel, de innovatív fogyasztási megoldásokkal indul a Heinekennél.

A cégcsoporttól nem áll távol a tudatos, fenntartható működés. A „Csapoljunk jobb világot!” fenntarthatósági program már több mint 10 éve stratégiai eleme a vállalat célkitűzéseinek. Idén januárban új, 2030-ig szóló vállalást jelentettek be „Dobd a C-t!” elnevezéssel, amelynek keretében folyamatosan innovatív megoldásokat keresnek annak érdekében, hogy a vállalat tovább csökkentse ökológiai lábnyomát. A sörgyártó karbonlábnyomának legnagyobb szeletét, 39 százalékát a csomagolóanyag teszi ki, a májusi mozgalom ezért éppen a legkritikusabb ponton hozhat előrelépést. Ráadásul a PLA-poharaknak az előállítása is jóval környezetbarátabb, mint a klasszikus műanyag poharaké: a teljes gyártási ciklus során 80-90 százalékkal kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe. Arról nem is beszélve, hogy megfelelő körülmények között mindössze 3 hónap alatt teljesen lebomlanak, míg ehhez a sztenderd műanyag poharaknak 500 évre van szükségük.

Sörgyártóként kötelességünk az erőforrások tudatos, fenntartható felhasználása, így célunk az, hogy működésünk egyre több területére terjesszük ki a körforgásos gazdaság alapelveit. A »műanyagpohár-mentes május« egy olyan kezdeményezés, mellyel formálni szeretnénk a fogyasztók és a vendéglátósok látásmódját, valamint rendhagyó módon indítjuk útjára az idei sörszezont

– mondta José Matthijsse, a Heineken Hungária vezérigazgatója.

A vállalat ezért üdvözöl minden olyan további kezdeményezést, amelynek célja a műanyagok felhasználásának csökkentése és a szemléletformálás. A Heineken Hungária azt kéri a fogyasztóktól és az érdekelt piaci szereplőktől, hogy fogjanak össze a műanyag-mentesítésben

– tette hozzá a vezérigazgató.