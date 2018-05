Kitéptek egy darabot a fiatal nő combjából a rátámadó harci kutyák

Két harci kutya támadt egy fiatal nőre május elsején Mindszenten, a támadásban a nő súlyosan megsérült, combjából egy jókora darabot harapott ki az egyik staffordshire-pitbull keverék kutya.

„Csak Anitára támadtak, rám nem. A nagyobbikat lerúgtam, az arrébb szaladt. A másikat hiába ütöttem, rúgtam, csak tépte, marta Anitát. A kiabálásra végül az egyik házból kiszaladt egy fiatalember. Vasrúddal ütötte a kutya fejét, mire végre elfutott. Ha az a férfi nem jön ki, nem is tudom, hogy mi lett volna. Ezúton is köszönjük a segítséget! – mondta Bánlaki Imre, a kutyatámadásban megsérült 21 éves nő nevelőapja a Délmagyarnak a támadás kapcsán.

Anitát végül mentőhelikopter szállította szentesi kórházba, ahol jelenleg is kezelik, fájdalomcsillapítókat is kap. A kutyák bal combját, lábszárát és a lábfejét sebesítették meg, de megsérültek az ujjai is, amikor megpróbálta szétfeszíteni a kutya száját. A fiatal nőt nem csak testileg, lelkileg is nagyon megviselte a támadás.

„Halálfélelmem volt. Azt mondták, a combomból egy izomdarabot is kitépett. Nem tudok lábra állni. A sérüléseim örökre látszani fognak” – mondta a lapnak Anita, akinek otthon pont ugyanolyan amerikai staffordshire terrier-pitbull keveréke van, mint ami rátámadt. „Nem tudom, hogy mit csináljak vele… Soha nem bántott, nagyon szeretem, imádom, de félni fogok tőle is..”. – mondta sírva.

Nem ez volt az első, hogy a két harci kutya a környékbéliekre támadt. A helyiek szerint a kutyák kergettek már fára embert, volt, aki a kocsijából nem mert kiszállni miattuk, de az újságkihordónak is okoztak kellemetlen perceket.

A Délmagyar úgy tudja, az állat gazdája ellen nyomozást indított a rendőrség, a férfit gyanúsítottként kihallgatták.