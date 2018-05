„Belaktuk hirtelen a világot” – szuper magyar ötlet segít a cukorbetegeken

Ha eszméletlen vagy a zavartságtól kommunikálni képtelen emberrel találkozunk az utcán, laikusként nem sok esélyünk van eldönteni, mi lehet a baja, pedig ilyenkor minden perc számíthat. A bénító rosszullétre és ájulásra is hajlamos cukorbetegek körében eddig egy karkötő viselésével volt szokás felkészülni az ilyen esetekre, amelybe belegravírozták az életmentő információkat a diabéteszről, de ez több okból sem volt tökéletes megoldás. Zsoldos Péter kezdeményezésére most világszerte egyre többen döntenek úgy, hogy inkább egy ingyenes, közérthető tetoválással biztosítják be magukat.

Honnan jött az ötlet?

Úgy kezdődött az egész, hogy egy Márton István nevű, Németországban élő kollégámat megkereste egy hölgy azzal, hogy a fiának szeretne egy diabéteszes tetoválást csináltatni. Akkor Istvánnak bekattant, hogy ez tényleg életet menthet, ezért ingyen fogja elkészíteni. Megcsinálta a tetoválást, de aztán egy rövidebb ideig csak állt ez az ügy. Tavaly viszont konzultáltam egy diabetológussal és egy mentőssel, és ennek alapján elkészítettem azt a mintát, amit most már ingyenesen tetoválunk. Ez egy egységes minta, ami azért fontos, hogy a világon mindenhol felismerhető legyen a tetkó, Ecuadorban ugyanúgy megértsék, mint itthon.

Kiknek szól leginkább ez a tetoválás?

Elsősorban az utcai járókelőknek, nem feltétlenül a mentősnek, orvosnak, de nekik is segítség. A mentősöknél ugye van egy protokoll, hogy milyen vizsgálatokat kell elvégezni azelőtt, hogy bevinnék a beteget a kórházba, de iránymutatásként nekik is jó.

Megvolt az első tetkó, de hogyan lett ebből országos, sőt ma már a világot beszövő mozgalom?

Pár hete egy cukorbeteg csoportban került elő a téma egy életmentő karkötő kapcsán. Ezek azok az ékszerek, amelyekbe belegravíroznak bizonyos adatokat, amivel hasonló funkciót látnak el, mint a mi tetoválásaink. A gond csak az velük, hogy leszakadhatnak, az ember elfelejtheti felvenni őket, és a gravírozást talán nehezebb kivenni is. Az említett poszt alá betettem a felajánlásomat, hogy ingyen készítek ilyen tetoválást az érintetteknek, aztán mivel sokan jelentkeztek, gyorsan szóltam Istvánnak, hogy próbáljuk meg koordinálni a dolgot, keressünk olyan szalonokat és tetoválókat, akik szívesen beszállnának. Első körben Debrecenből, Nyíregyházáról és Kaposvárról csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Itt jött tehát az első hullám, ma pedig már roppant népszerű ez a kezdeményezés.

Onnantól kezdve robbanás történt. Már több mint 250 tetováló csatlakozott, és készíti ezeket a tetoválásokat, Magyarországon biztosan 500 fölött van azoknak a száma, akiknek ilyen tetoválásuk van, és Texasból, New Yorkból, Európából is tudunk jó pár, a kezdeményezéshez csatlakozott szalonról, szóval szerencsére mára rengeteg helyen csinálják meg ugyanígy ugyanezt a tetoválást cukorbetegeknek. Belaktuk hirtelen a világot, és igazán még csak most kezd el terjedni a dolog.

Milyen papírok kellenek a tetoválás megszerzéséhez? Valamivel mégiscsak igazolni kell, hogy valaki tényleg cukorbeteg, igaz?

Hobbiból senki ne csináltasson ilyen tetoválást, mert a végén még félrekezelik, ha infarktusa van, és ájultan fekszik az utcán. Azt szoktuk kérni, hogy valamilyen hivatalos papírt hozzon be az illető, amin az anamnézise is szerepel, és akkor rendben van a dolog.

Csak cukorbetegeket tetováltok?

IR-eseket is tetoválunk, mert ez a cukorbetegség előszobája, és ugyanúgy rosszul tudnak lenni ők is. Náluk mindenképpen fel szoktuk tüntetni a mintában az IR-t. A cukorbetegeknél a T1, T2 is belekerülhet a mintába, bár a II-es típusút nem igazán szeretik feltetováltatni. Ha szeretnék, betetováljuk, ha nem, akkor nem.

Mennyi ideig tart egy ilyen tetoválás felvarrása?

Nagyjából 25 percig, legalábbis nekem ez a szintidőm, de 40 perc alatt biztos, hogy bárkinek feltetoválják. A diabéteszeseknél egy kicsit jobban oda kell figyelni, mert van, akinél lassabban gyógyul a seb, akár 10-15 napig is eltarthat a dolog. De van, akinél 3 nap után már csak kenegetni kell.

Megválasztható, hogy hova kerüljön a tetoválás?

A kar vérellátása általában jó szokott lenni, úgyhogy csak ide varrjuk fel a mintát. És azért is ide tetoválunk, mert a mentősnek az első dolga az, hogy ellenőrzi az eszméletlen ember pulzusát, azt pedig a bal csuklón nézik meg.

Előfordult már, hogy valakinek éles helyzetben szüksége volt a tetoválására?

Egy cukorbeteg hölgy elesett, és sikerült eltörnie a karját. Ettől a sokktól és a fájdalomtól annyira megijedt, hogy leesett a vércukorszintje, “behipózott”, így olyan állapotba került, hogy amikor a nevét kérdezték tőle, azt se tudta megmondani. Amikor megjött a mentős, ő csak a csuklóját mutogatta, erre volt csupán lelkiereje. A mentős meglátta a tetoválást, adott neki egy kis cukros vizet, így pár perccel később a hölgy már el tudta mondani, hogy mi a neve, és mi történt. A tetoválásnak köszönhető, hogy ennyire gyorsan el tudták látni.

Egy másik vendéggel az történt, hogy Pestre ment vizsgálatra, és az utcán rátört a pánikroham. Már kétszer kómába esett ilyen problémák miatt, újra kellett tanulnia járni is, szóval ez nem játék. Neki a sok stressz következtében esik le hirtelen a cukorszintje, és ha félórán belül megkapja ilyenkor a kezelést, akkor pár perc múlva olyan, mintha mi sem történt volna, de ha benne marad ebben az állapotban, akkor akár kómába is eshet. Azt mondta, még sosem fordult elő vele, hogy 15 percen belül megkapta a kezelést egy kis cukros víz formájában.

Aki érintettként szeretne ilyen tetoválást, hogyan keressen titeket?

Van egy weboldalunk, a lifeguardtattoo.com, ahol az érintett meg tudja keresni a hozzá legközelebb eső szalont telefonszámmal, webcímmel együtt. Csak fel kell hívni a számot, és megbeszélni az időpontot.

Milyen egyéb életmentő tetoválásokkal találkoztál eddig?

Én már készítettem egy-két ilyet, de még a kezdeti fázisnál tartunk. Nagyon sokan vannak most, akik a diabétesz miatt jelentkeznek, és ők élveznek elsőbbséget, de amint kicsit higgad a dolog, nekiállunk az egységes életmentő minták kialakításának. Mindenesetre volt már olyan, hogy valakinek az aszpirin- vagy a lidokainérzékenységét tetováltam fel, ezt egy áthúzott jelzéssel oldottuk meg. Volt olyan vendég is, akinek agyvérzés kapcsán egy megszilárduló fém folyadékot fecskendeztek az agyába, ezért nála nem szabad MRI-t csinálni, csak CT-t. Nehezíti a dolgokat, hogy epilepsziás is, így van rá esély, hogy elájul az utcán, ezért készítettünk neki egy olyan tetoválást, hogy véletlenül se csináljanak nála MRI-t ilyen helyzetben. Szoktak még tetováltatni a gluténérzékenyek is, de náluk ritkább az ájulással járó rosszullét.

Milyen esetben indokolt ilyen tetoválást csináltatni valakinek?

Főleg azoknak érdemes ilyet készíttetni, akik gyakran elájulhatnak, eszméletüket veszthetik. Le is rövidítheti a diagnózis felállítását a tetoválás, mert ha már ezzel az információval hívja fel a mentőket az ember, a diszpécser hamarabb tud neki segíteni abban, hogy milyen minimális kezelést vagy elsősegélyt tud nyújtani a földön fekvőnek.