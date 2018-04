Részegnek hitték, pedig ritka betegségben szenvedett

Nagyon ritka betegség, egymillióból mindössze egy embert érint az úgynevezett Guillain–Barré szindróma, amely az idegsejteket támadja meg, és bénulást is okozhat. A 25 éves brit anyukánál többheti szédülés és végtagzsibbadás után ezt a betegséget állapították meg az orvosok, azóta pedig hónapokat kellett a kórházban töltenie, és hazatérve is édesanyja gondoskodik róla, illetve hároméves kislányáról, mivel a fiatal nő félig lebénult.

A különleges betegségről valószínűleg fogalmuk sem volt az óvónőknek, akik megkérdezték Charlotte-ot, hogy részeg-e, amikor látták, hogy szédelegve érkezett kislányáért. A fiatal nő emiatt napokig rettegett, hogy megjelenik nála a rendőrség vagy a szociális munkások, és elveszik tőle a kislányát.

https://t.co/cVjb1mJsEE Mum Accused Of Being Drunk At School Gates Actually Had Rare Illness https://t.co/BMroG2grHT pic.twitter.com/URVOPtS2Vu

— Stalwart Cleaning – London Cleaners (@londoncleaners2) 2018. április 20.