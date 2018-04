Gigafogyás: 110 kilót fogyott 5 év alatt

Roxana Crozziernek mindig is gondjai voltak a súlyával, ám erre még rátett egy lapáttal étkezésével. A sok gyorséttermi menü és a mozgásszegény életmód pedig csak tovább rontotta helyzetét, olyannyira, hogy 28 éves korára már 163 kilót nyomott és cukorbetegséggel küzdött.

Roxana ekkor döntötte el, hogy változtatnia kell az életmódján. Letöltött egy kalóriaszámláló applikációt, felhagyott a gyorsételekkel és rendszeresen sétálni kezdett. Hamarosan elkezdtek róla olvadni az első kilók, Roxana pedig ezzel párhuzamosan növelte edzései intenzitását, illetve teljesen zsír és szénhidrátszegény ételekre tért át.

The simple changes that helped this mom lose 222 pounds https://t.co/wL8AfAfjNb pic.twitter.com/CCueSZzxD0

— Yahoo Lifestyle (@yahoolifestyle) 2018. április 20.