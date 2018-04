Darabokban jött le a leforrázott kislány bőre

A Washington államban élő, 2 éves Kendall súlyos égési sérüléseket szenvedett az arcán és a mellkasán, miután magára öntötte a forró kakaót. Édesanyja mindössze egy percig nem figyelt rá, és máris megtörtént a baj: a kicsi leforrázta magát a kakaóval, a forró ital pedig végigégette a mellkasát és az arca nagy részét.

– mesélte az anya.

