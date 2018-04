Védelmet kapnak a méhek az unióban

Csupán négy ország – Csehország, Dánia, Románia és Magyarország – szavazott nemmel arra a törvényjavaslatra, ami megtiltja három, a méhekre nagyon veszélyes neonikotinoid alapú rovarölőszer használatát az Európai Unióban. Szerencsére a javaslatot a nem szavazatok ellenére is elfogadták, így mostantól csak állandó üvegházakban szabad használni a betiltott készítményeket.

„Üdvözöljük, hogy az európai uniós tagállamok túlnyomó többsége végre belátta: egyértelmű, hogy a beporzók védelme érdekében be kell tiltani a méhgyilkos vegyszereket. Felháborítónak tartjuk, hogy miután tudományos bizonyítékok és a terepi vizsgálatok is bizonyítják, hogy nincs szükség ezekre a méhgyilkos vegyszerekre, a magyar kormány mégis ellenezte ezek betiltását. Azt várjuk a kormánytól, hogy ne kérjen további eseti engedélyeket a jelenlegi döntéssel betiltott veszélyes neonikotinoidok felhasználásaira a méhek védelme érdekében. A Greenpeace célja, hogy hazánk is elinduljon a vegyszermentes, a lakosságot és az élővilágot egyaránt védő ökológiai gazdálkodás irányába” – mondta Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője.

A Greenpeace emlékeztet, hogy méhek és beporzók nélkül a terményeink mintegy egyharmadát vagy kézzel kellene beporozni, vagy sokkal kevesebb élelmiszert adnának. Haszonnövényeink közel 75 százalékának csökkenne a terméshozama.