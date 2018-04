Elrontott plasztikai műtét miatt harcol az igazáért egy fiatal nő

A 30 éves Nikoleta hét éve szenved egy elrontott plasztikai műtét miatt. A szlovákiai nő 2011-ben döntött úgy, hogy szilikonmelleket szeretne magának. Egy lévai magánklinikára esett a választása, ahol kétezer eurót, vagyis több mint 600 ezer forintnak megfelelő összeget fizetett a beavatkozásért. Hamarosan azonban kiderült, hogy a műtét során súlyos hibákat ejtettek az orvosai – írja a Paraméter.sk.

A bal mellem nagyon megdagadt, óriási fájdalmaim voltak. Azonnal tudtam, hogy valami nincs rendben

– nyilatkozta a fiatal nő. Nikoleta azonnal visszatért a klinikára, ahol megnyugtatták, hogy a világon semmi gond nincs vele. Hamarosan azonban ellilult a melle és a gerincére is átterjedt a fájdalom. Egy orvos végül megállapította, hogy a szilikonbetét eldurrant, és félresiklott.

Nikoleta 2014-ben tért vissza a klinikára, ahol egy másik orvos ismét megműtötte. Újabb implantátumot azonban már nem tudtak betenni, mert kiderült, hogy a nő állapotos. Emiatt az egyik melle éveken keresztül jóval kisebb volt, mint a másik, ráadásul egy fertőzést is elkapott. Egészsége tovább romlott, a gerincével és a bőrével kapcsolatban is felléptek problémák, de a fogai is tönkrementek.

Végül egy másik klinikán műtötték meg harmadszorra, ahol kiderült, hogy korábban a mellében hagytak egy igelitdarabot.

Nikoleta úgy döntött, hogy bepereli a klinikát, és visszaköveteli a második operáció árát, egészen pontosan 783 eurót. A magánkórház igazgatója azonban eddig elutasította a kártérítést. Mivel évek óta nem nem jutottak eredményre az ügyben, Nikoleta úgy döntött, hogy keményebben fog fellépni: