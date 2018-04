Így hívta el sérült barátját a bálba a lány

Rachel Newberry és Ben Robinson négyéves koruk óta barátok, és most tizennyolc évesek. Barátságuk nemcsak azért különleges, mert ilyen hosszú ideig tart, hanem azért is, mert Ben Down-szindrómás.

Az érettségi bál közeledtével Rachel úgy döntött, Bent kéri párjának, amit szuper aranyos videóban rögzített is. A videón jól látszik, hogy Ben, aki nem tudja, mi fog történni, egyre több szál virágot kap közös barátaiktól, míg végül Rachel is előjön a maga virágjával, és kéri, hogy legyen a párja a bálon.

My prom date is better than yours💁🏼‍♀️💗😍 pic.twitter.com/yyyp9qrjEV