„A hastánc segít abban, hogy karban tartsam a gerincsérvemet”

Hogyan lettél közgazdászból hastánctanár?

Ehhez kicsit korábbról kell kezdenem: 16 évesen, nagydarab kamaszlányként, nulla sport iránti érdeklődéssel még zenésznek készültem. A családunk még gyerekkoromban elszegényedett, és muszáj volt kitalálni magamnak valami jól kereső szakmát. Anyukám afelé terelgetett, hogy inkább az eszemet hasznosítsam, ami nem is volt ellenemre, mert ha másban nem is, én is az eszemben bíztam akkoriban. Így lettem pénzügyes-közgazdász. Aztán nem dolgoztam benne egy percet sem, de adott egy olyan általános tudást, ami jól jön az élethez.

A hastánc 22 évesen jött az életembe, és most már mondhatom, hogy életem legjobb döntése volt. Először moldvai táncházba kezdtem járni, ami még mindig nem az a szólisztikus női tánc, de itt már megszerettem a táncot. Nem volt tudatos döntés, hanem inkább csak a megérzéseimre hallgattam, amit egyébként igyekszem az életem minden területén követni. Az első perctől kezdve nagy szerelem volt és nagyon igyekeztem, hogy tökéletesítsem a mozdulataimat.

A hastánc miért más, mint bármelyik más tánc?

Az egyik legnagyobb sokk, ami érhet egy hastánc órán, hogy szembe kell nézned önmagaddal. Általában olyan ruhában kell lenni, amiben látszik az alak. Nemcsak “rázzuk” magunkat, hanem nagyon komoly izomkontrollra van szükség egy órán. Az utolsó porcikádat is külön kell tudni mozgatni.

Ahogy látom a tanítványaimon, megdöbbennek a saját tükörképükön, mert általános jelenség, hogy el vagyunk határolódva a nőiségünktől. Itt újra lehet kapcsolódni a finomabb, kevésbé férfias oldalunkkal, ami nagyon fontos, mert a mai világban szinte minden érvényesüléshez férfi kvalitásokat kell mutatniuk a nőknek. A hastánc órán nőként mozoghatunk, nőként lehetünk erősek, edzhetjük az izmainkat.

Milyen izomcsoportokat mozgat meg? Kinek ajánlott?

A legjobban a csípő körüli izmokat. A legtöbb nő ülő munkát végez, ennek következtében a csípő tájéki izmok és szövetek megrövidülnek. Ez elhúzhatja a csigolyákat, az ízületeket, elgyengül a vázizomzat, ami például egy terhességnél komoly problémákat okozhat. Mindezeket a hastánc egyszerre nyújtja és erősíti is, ezt a folyamatot összefoglalva mobilizációnak lehet nevezni. A női testre rendkívül jó hatással van a hastánc, mivel a női anatómiára épülő mozgásról van szó, kilazítja a csípőt, megerősíti a hasfalat és egyenesíti a gerincet.

Az egyik leggyakoribb kérdés, hogy “nagydarab vagyok, hastáncolhatok-e” vagy hogy “lehet-e ezzel fogyni”. Teljesen mindegy, hogy milyen testalkatú valaki, de ha csak a fogyásért akarna hastáncolni, akkor azért nagyon sokat kell gyakorolnia. Tehát alapvetően nem erre való, de erősen alakformáló hatású. Nekem például megerősödtek a combjaim, keskenyebb lett a derekam, nőiesebb lett a formám.

Nálad milyen pozitív egészségügyi hatása van a hastáncnak?

Amikor elkezdtem hastáncolni, akkor mellette harcművészettel is foglalkoztam, mert az aktív, férfias oldalamat ebben jól ki tudtam élni. Túlzottan is meg akartam felelni az edzéseken, aminek az lett az eredménye, hogy lett egy gerincsérvem. Azóta okoz problémát ez a sérülés, de a hastánc segít abban, hogy karban tartsam a tüneteket. A gerincsérvhez nem is kell nagyon megerőltető mozgást végezni, egy masszőr ismerősöm mondta egyszer, hogy szinte mindenkinek van, csak valakinek nyom ideget, valakinek meg nem. Ez egy mai, civilizációs mozgásszervi betegség. Amikor azt mondod, hogy becsípődött a hátad, akkor már lehet gyanakodni és jobb elmenni kivizsgáltatni.

Milyen tünetei vannak a gerincsérvnek?

Azt szokták mondani viccből az 50 feletti férfiak, hogy a reggeli merevedés már a derékban áll be, azt kell mondjam, hogy én is ezt érzékelem. Reggel sokszor úgy kelek, hogy alig tudok tőle mozogni, de napközben enyhül általában. Azért a hastáncban is vannak olyan mozdulatok, amik nem ajánlottak annyira gerincsérv esetén, a nagyobb, 3 dimenziós csípőmozdulatokat finomabban érdemes kivitelezni, de például a nyolcasok nagyon jó hatással vannak a derekamra, sokszor enyhítik a fájdalmat.

„A gerincsérvnek gyakran semmilyen tünete nincs, csak a röntgenfelvételen látszódik, hogy a porckorong egy része előreboltosul. Azonban a legtöbb embernél a gerincsérv komoly kellemetlenségekkel, fájdalommal jár együtt, és ez a fájdalom a gerinc bármelyik részén jelentkezhet. A leggyakoribbak a deréktájékon, illetve a nyaktájékon lévő gerincsérvek. Az egyszerű fájdalom mellett a gerincsérv jellegzetes tünetei közé tartozik a fájdalom kisugárzásra a végtagokba, a zsibbadás, az érzékelési zavar.” Forrás

Azt gondolom, hogy az én gerincsérvemnek van lelki oldala is. Az a megfelelés, ami a harcművészetben jelentkezett nálam, egy apafigurának megfelelés volt. A hastánc erre is jó, mert ez viszont abszolút a női oldalt erősíti, így az apa iránti megfelelési kényszert nagyon jól tudja kompenzálni. Meg lehet rajta keresztül élni a női energetikát, a nőn van a hangsúly, az önkifejezésen, ami képes feloldani a görcsöt, ami az apafigura felé megjelenhet akár úgy, mint nálam a gerincsérvben.

Ezek szerint egy önismereti kaland is a hastánc.

A táncot nagy általánosságban is terápiának tartom, a hastánc pedig kifejezetten tud terápiás élményt nyújtani. Nemcsak az örömet és felszabadultságot élhetjük át, hanem a korlátainkat is felismerhetjük. Meg merem-e élni, meg merem-e mutatni magamat másoknak. Ha valaki ezt a táncban véghez tudja vinni, annak hatással lesz az egész életére. Például egy meetingen a munkahelyeden, ha más tartással lépsz a többiek elé, egész máshogy állnak majd hozzád. Ha ki tudod húzni magad, megerősödik a kiállásod, magabiztosabban tudsz érvelni, ki tudsz állni magadért. A táncon keresztül tudatosabban tudod érezni a testedet.

A jógában is az az egyik legfontosabb szempont, hogy ezt a testtudatot fejlessze, ugyanígy van a hastáncban is. Oda kell figyelni, melyik izmod mozog, melyik tart, egészen a kisujjad hegyéig.

Van olyan tanítványod, akinek megváltoztatta az életét a hastánc?

Az egyik tanítványom, aki 3-4 éve jár hozzám, láthatóan megváltozott. A gyakorlás által olyan alázat fejlődött ki nála saját maga, a munkája és a környezete iránt, ami nagyon pozitív hatással van az emberi kapcsolataira. Egy másik tanítványom pedig gyógytornának érzi a hastáncot, mert olyan sokat javult a tartása. Fizikai és érzelmi tartást is ad.

Hogyan lettél tanár?

A legelső tanárom vont be az óratartásba, de ez elég gyakran opció itthon, mert csak fellépésekből nem lehet megélni, de a tanítás azért sokkal több annál, mint pénzkereseti lehetőség. Inkább az motivál, hogy tovább adhatom a tudásomat és mások életére pozitív hatással lehetek. Tíz évig dolgoztam irodában, ahol nem okozott gondot a vezetőknek, hogy hastáncolok, eljárok fellépni, de egyszer csak észrevettem, hogy már nem elégít ki szakmailag az irodai munka. Sok tépelődés után aztán felmondtam a munkahelyemen és úgy döntöttem, hogy teljes mértékben a hastáncnak szentelem magam. Sokat dolgozom, de nem ijedtem meg sosem attól, hogy dolgozni kell. Amikor még irodában dolgoztam, akkor is munkaidő után edzésekre jártam, fellépni jártam, nem volt egy szabad percem sem.

Hogy fér bele ebbe a társasági élet?

Egy idő után már inkább csak hastáncos barátaim maradtak, a férfiak esetében pedig csak az maradhatott mellettem, aki el tudta fogadni, hogy ez az én szenvedélyem. Nem működik ez másképp. A féltékenység nem fér bele, nem állíthat fel nekem szabályokat, nem oszthatja be helyettem a párom az időmet. Nem lehet egyszerű egyébként egy pasinak megbízni bennem, főleg amikor fel vagyok öltözve, ki vagyok sminkelve és olyan táncot táncolok, ami erőteljesen nőies. De ez van, ha ezt nem tudja valaki elfogadni, akkor nincs dolgunk egymással. Nekem felnőttként nem mondhatja meg egy másik ember, hogy mit tehetek és mit nem, ez az egy szabályom van és ezt a párom irányában én is betartom.