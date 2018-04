Villám csapott egy férfiba Gyömrőn, újra kellett éleszteni

Villámcsapás ért egy férfit a Pest-megyei Gyömrőn hétfő éjjel – tudta meg a Tények. A férfit újra kellett éleszteni, a balesetben a feje és a combja is megégett.

A hírműsornak a helyi polgármester azt mondta, a családapa a háza előtti árok szélén állt a nagy viharban, amikor a ház tetején lévő vascsőbe belecsapott a villám. A 45 éves férfi 5-6 méterre állt, de őt is elérte a villámcsapás, ami azért is furcsa, mert egy vaskerítés is volt közte és a vascső között.

Felesége azonnal a segítségére sietett, illetve értesítette a mentőket. A mentők a tűzoltókkal közösen küzdöttek a férfi életéért, aki a gyors segítségnek köszönhetően viszonylag stabil állapotban kerülhetett az intenzív osztályra – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

