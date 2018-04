A stressz 3 típusa, amitől szabadulj meg, ha tovább akarsz élni

Cynthia Ackrill stresszkezelést tanít workshopokon, és arra a következtetésre jutott, hogy a következő három stresszfajta a legrosszabb és a legfeleslegesebb az életünkben.

1. Megelőző stressz

Amikor azon stresszelsz, ami még be sem következett. Ilyenkor egy történetet mesélsz saját magadban a fejedben, természetesen a legrosszabb forgatókönyvet vetíted magad elé. És bár csak kitaláció az egész, mégis ugyanolyan tüneteket okoz a szervezetedben, mintha valódi stressz hatása alatt lennél.

2. Téves riasztás

Van az a fajta stressz, ami önvédelemből kapcsol be és amitől akár hirtelen fel tudsz ugrani helyből a hegy tetejére, hogy mentsd magad. Arra való ez a stressz, hogy megmenekülj az életveszélyes helyzetekből, ami jól jöhet néha, még akkor is, ha már nem kell oroszlánok elöl menekülnünk. Viszont ugyanezt a reakciót válthatja ki a testedből akár az is, ha elöntik az elmédet a feltételezések, a valóságtól elrugaszkodott félelmek, mert mondjuk három hét múlva olyan megmérettetés vár rád, ami miatt ki kell lépned a komfortzónádból.

3. Elvárások

Akár pozitív, akár negatív elvárásaid vannak egy jövőbeli eseménnyel kapcsolatban, az bizony stresszhelyzetet teremt. Az elvárások általában kicsit sem reálisak, nem tényeken alapulnak, hanem azon, hogy milyen történet fut a fejedben. Azért nem jó ez a fajta stressz, mert csak az irányítás illúzióját adja meg, de közben szem elől téveszthetsz fontos, valós információkat. Például az egy motiváló stressz, ha beírod az utazásod időpontját a naptáradba, mert így szem előtt tartod, hogy milyen határidőre kell kész lenni a munkáiddal. Az viszont már nem jó stressz, ha álmodozol az utazásról, forgatókönyvet írsz magadban arról, mit fogsz ott csinálni, azaz pozitív elvárásokat támasztasz és emiatt halogatod a munkát. Az elvárásaiddal pedig csak azt éred el, hogy az adott eseményt nem tudod úgy átélni, amilyen a valóságban, mert már előre negatív vagy pozitív előjelet tettél elé fejben.

De nincs minden veszve, Ackrill egyszerű stresszűző praktikákat is ajánl, hogy megszabadulj a fenti három stressztől.

Azt nyilván nem tudod megakadályozni, hogy gondolataid legyenek, mert önjáróak és jönnek-mennek kedvük szerint. De arra már oda tudsz figyelni, hogy mikor kezd benned nőni miattuk a feszültség. Ha ilyenkor veszel pár mély lélegzetet, már azzal is ki tudod tisztítani a fejedet és megnyugtatod a testedet.

A mély levegővételek után pedig tedd fel magadnak a következő négy kérdést:

Milyen tények állnak rendelkezésemre? Milyen történetet írtam köré? Mire van igazából szükségem? Ki akarok lenni?

A légzéssel és a kérdésekkel megakasztod az automatikus gondolkodást annyira, hogy máris más színben látod a világot és a figyelmedet a fejedben lévő fikcióról a valóságra irányítod. Ezzel párhuzamosan a testedben stresszre fellépő reakciók is elcsitulnak, lassul a szívverés, a vérnyomás normalizálódik és a feszülő izmok ellazulnak. Nem csak nyugodtabb napokat nyerhetsz magadnak így, hanem akár éveket is hozzáadhatsz az életedhez.