Rejtélyes harapásnyomokat találtak a mirelit pizzákon

Először Adam Williams osztotta meg a bizarr történetét a Facebookon: a brit férfi egy Sainsbury mirelit pizzát vásárolt, és otthon vette észre, hogy valaki már egy jókora falatot kiharapott a nyers pizzából.

A felháborodott vásárló ennek ellenére megette a pizza többi részét, még ha fel is merült benne a fertőzés veszélye. A sztori így is elég rejtélyes – hiszen ki fanyalodik rá egy nyers pizzára? –, ám még homályosabbá teszi Harry Hoy beszámolója, akivel ugyanez történt. Ő is egy Saisnbury terméket vásárolt, és a pizzából ugyanúgy hiányzott egy falat.

A gyártó biztosította a vásárlókat, hogy a dolgozói nem fanyalodnak nyers pizzára. De akkor vajon ki lehet a tettes?

