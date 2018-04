Kékké vált a szeme az antibiotikumoktól

A The New England Journal of Medicine szakfolyóirat közölte a furcsa esetet, amivel talán még nem találkozott az orvostudomány sem. Egy 70 éves férfi a izületi gyulladása ellen szedte a minociklin típusú antibiotikumot, ami sok évvel később okozta a bizarr mellékhatást.

A férfi már nagyjából 15 éven át szedte a gyógyszert, mikor a szemeinek fehérje elkezdett kék színűre váltani. A hosszú időn át történő antibiotikumos kezelésről eddig is tudták, hogy elszíneződéseket okozhat a bőrön, ám olyannal még nem találkoztak, hogy valakinek a szemszínét változtatta volna meg.

A gyógyszeres kezelés a férfi látására szerencsére nem volt káros hatással.

yahoo