Döglött egerek voltak a pizzéria padlóján, azonnal bezáratták

Döglött egér tetemek, állati ürülék az élelmiszerek közvetlen közelében. Ez a látvány fogadta a londoni Franco Pizzázóban az élelmiszer minőség ellenőröket, akik azonnal bezáratták a helyiséget és csak akkor engedélyezik annak újbóli megnyitását, ha jelentős javulást ér el.

