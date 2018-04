A fél internet megsiratta a férfi és gumikacsái történetét

Connor West most 21 éves, és a texasi A&M Egyetemen tanul, de eredetileg New Jersey-ben éltek a családjával.

2007-ben édesapjánál rákot találtak, és kezelése részeként az orvosok nagy sétákat írtak elő neki. Különös módon az apa néhányszor egy-egy apró gumikacsával tért vissza, amelyeket a járdán talált. Összesen három ilyen játékot hozott haza, s ezeket a család egy idő után talizmánként kezdte használni.

Nehezebb napokon babonából meg-megcsókolták a kacsák fenekét, egy idő után pedig Connor édesapja rászokott arra, hogy a kacsákat különböző helyeken elrejti, hogy szerencsét hozzanak annak, aki megtalálja őket.

Az apa 2014-ben hunyt el, a kacsák sorsa pedig tisztázatlan maradt. Connornál maradt kettő közülük, a harmadikról viszont azt hitte, az édesanyja tette el.

Ahogy Connor tweetjéből kiderül, nem ez volt a helyzet:

„Ma kinyitottam a kocsim hátsó pohártartóját, amit ezek szerint egy ideje már nem tettem meg. Apa, te zseniális hülye!”

My dad always found rubber ducks while on walks and hid them around for his version of good luck. He passed four years ago, and we thought we found them all.



Tonight, I opened the back seat cupholder of my car for apparently the first time in a while.



Dad, you genius jerk pic.twitter.com/YkW8G6b6ZZ