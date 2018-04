Emberre is veszélyes lehet a gombás fa

Komoly elváltozásokat okozhat az agyban és a tüdőben is a fákon nagy számban előforduló, hasadt lemezű gomba spórája – közölte a Tények.

A többnyire beteg vagy korhadó fatörzsön néhány tucattól akár százas nagyságrendben is megtelepedhet a gombafaj. Erdőkben, elhanyagolt gyümölcsösökben is gyakori, és akár beépített faanyagon is megjelenhet.

Egész évben szórja a spóráit, amelyek belélegezve könnyen bejuthatnak a szervezetbe. Főként a gyenge immunrendszerű embereket támadhatja meg a fertőzés, a legnagyobb veszélyben az idős vagy krónikus betegségben szenvedők vannak.

Budapesten több helyen találtak olyan fákat, amelyeken hasadt lemezű gomba volt. Nem könnyű megszabadulni tőle, mert hiába távolítják el a fáról, a gombafonalak a fában maradnak, és a levegőbe szórják a spórákat.