117 évesen meghalt a világ legidősebb embere

Tadzsima Nabi a dél-japán Kikai város kórházában hunyt el, ahol már január óta ápolták. Az asszony 1900. augusztus 4-én született, jelentések szerint 160 leszármazottja van, beleértve a szépunokákat.

Tadzsima Nabi a Kaogosima prefektúrában lévő Kikai városban született, Kjúsú szigetén. Hét hónappal ezelőtt lett a világ legidősebb embere, amikor szeptemberben meghalt a jamaicai Violet Brown, aki ugyancsak 117 éves volt.

R.I.P. Nabi TAJIMA (1900-2018), Japanese supercentenarian. She was also the oldest recorded Japanese and Asian person in history and the world’s third oldest person ever to be validated by modern standards. She was the last living person to have been born in the 19th century. pic.twitter.com/w1BUt6ELB2

