Színesre festették egy utca házait, váratlan hatása lett

A gloucesteri Nettleton Road lakói azután egyeztek bele házaik átfestéséhez, hogy az utcában két ingatlant is bérlő Tash Frootko különböző színűekre festette át saját házait. Így aztán az utca eredetileg egyformán piros téglaházai hamarosan kék, sárga, pink és piros színekben kezdtek pompázni.

A változatos színekkel az ötletgazda Tash az utca különböző összetételű, színes nemzetiségű lakosságára akart reflektálni.

The residents of Nettleton Road, Gloucester, say that the decision to paint their homes different colours has improved community spirit.

