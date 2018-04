Nem jelentkeznek a mozgólépcsőn megsérült kutyáért a gazdái

Csütörtökön mi is megírtuk, hogy kis híján megölt egy kutyát a mozgólépcső a Corvin-negyednél. A kistestű állat egyik lába a metrómegállóhoz vezető mozgólépcső alján szorult be a lépcsőfokok közé.

A sérült végtagot csak a kiérkező tűzoltók tudták kiszabadítani. A művelet előtt egy állatorvos elbódította az állatot, amelynek nagy fájdalmai lehettek: az első információk szerint a csontja is eltörhetett, illetve a mozgólépcső egyik tüskéje is átszúrta a lábát. A kutyát a baleset után a Budapesti Állatkórházba szállították.

A Kutyabarát.hu információja szerint a kutyát ellátták. A mozgólépcső feltépte a mancsát, ezért azt össze kellett varrni, és később rehabilitációra is szüksége lesz. Ennél is szomorúbb azonban, hogy az állat gazdái, akiknél a balesetkor nem volt személyi, és ezért csak diktálás alapján tudták felvenni az adataikat, azóta nem jelentkeztek érte, a kutyában pedig mikrochip sincs. A portál azt írja, ha a későbbiekben sem jelentkeznek érte, akkor a kutya valószínűleg menhelyre fog kerülni. „Ez az ügy már a cserbenhagyás irányába halad, ha gazdái továbbra sem fognak kutyájukért menni” – írták.

A kutya gazdái emellett pénzzel is tartoznak, mivel a kezelési költség közel 30 ezer forint volt. A Kutyabarát.hu szerint a tűzoltók is benyújthatják a számlát, mivel a baleset a gazdák hibájából történt. Az Öt perc pihenő úgy tudja, a baleset elkerülhető lett volna, ha a kutya gazdája felveszi a kutyát a kezébe, mint ahogy azt a BKV munkatársa is javasolta neki a lépcsőzés előtt.