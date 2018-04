Ne parázz az izomláztól! – Kipróbáltuk a terhestornát

Nagyon örültem, amikor megtaláltam a BBGo Női Fitness termet Zuglóban, ahol rengeteg, kismamáknak, fiatal anyukáknak szóló fitneszóra közül lehet választani. Először a terhestorna elnevezésű foglalkozásra látogattam el.

A terembe érkezve egyből feltűnt, hogy nem egy neonfényes, „tuctuc” zenés edzőteremről lesz szó. A recepciós lány készségesen és végig mosolyogva segített nekem eligazodni a nem kifejezetten nagy, de azért sok helyiséges edzőteremben. Gyorsan szétnéztem az egész teremben, ahol (figyelem!) gyerekmegőrző is található azoknak az anyukáknak, akik bár imádják csemetéjüket, de edzésen egyedül szeretnének részt venni.

Adri, az oktató energikusan ugrott elém. Bemutatkozott és elmondta, miből fog állni az óra, kikérdezett arról, van-e bármiféle panaszom, sérülésem, és biztosított, hogy nyugodt szívvel kérdezzek és szóljak, ha kellemetlen vagy csak furcsa érzéseim vannak. (Mondjuk voltak, mert égett a karom az óra végére, mint a veszett fene, de ez az én punyaságomból fakad.)

Egy gyors bemelegítéssel neki is indultunk az órának, és meg sem álltunk a feléig, amikor tartottunk egy rövid vécészünetet. (Na, nem az elkenődött sminkünk miatt, inkább a hugyhólyaggal fallabdázó pocakban úszkáló babák okán.) Ez az óra közelebb áll egy aerobic órához, mint a pilates, mert szinte végig lépegettünk jobbra-balra, miközben erősítő gyakorlatokat végeztünk. Persze nem kell aggódni, ezek egyáltalán nem gyors és ugráló mozgások. Még a szünet előtti utolsó percben megmértük a pulzusunkat, nehogy bármi gond legyen – a kismamáknak ugyanis mozgás közben arra kell ügyelniük, hogy a pulzusuk ne érje el a 140-et.

Mivel gyűlölöm a polipként mozgó testemet figyelni a tükörben, na meg persze nincs túl nagy mozgáskultúrám sem, Adri szálkás vállát és kecses mozdulatait lestem, aztán kis híján nekem is leesett az állam, amikor kiderült, hogy van egy 8 hónapos babája.

A szünet után folytattuk az erősítést, lábat emelgettünk és combizmot erősítettünk. Igazán klassz volt újra egy olyan edzésen részt venni, ahol nem simogatták meg lesajnálva a fejemet kismamaként azzal a mondattal, hogy „te csak pihenj!”, hanem valódi edzésen vehettem részt.

Az óra után Belényi Bea elmesélte, miért hozta létre ezt a bababarát női edzőtermet.

Honnan jött a női és gyerekbarát terem ötlete?

Amikor 16 évvel ezelőtt terhes voltam első gyermekemmel, küszködtem azzal, hogy ellátogatva a kórházakban tartott terhestornákra mindig csalódtam, unatkoztam. Terhesség előtt is aktívan sportoltam, és mindenhol kínszenvedés volt egy-egy terhestorna, mert szinte alig mozogtunk. Nem értettem, hogy annak, aki terhes, miért nem lehet sportolnia, mozognia ésszerű keretek között? Amikor pedig megszültem a kislányom, az jelentette az újabb problémát, hogy sehova sem tudtam a babával menni, mert nem volt egy hely, ahol a gyereket őrizték volna, vagy akár velem lehetne, ameddig sportolok. Egyszer voltam egy baba-mama tornán, de borzalmas körülmények között: kosz volt, a babakocsit nem tudtam hova tenni. Gondoltam, hogy miért ne lehetne egy olyan női edzőtermet létrehozni, ahol a nők a mozgást jól felszerelt, barátságos hangulatú környezetben ismerhetik meg, és élvezhetik kortól szinte függetlenül, az élet minden szakaszában.

Mikortól ajánlott a terhestorna?

A terhesség 8-12. hete között nem ajánljuk az aktív mozgást, ezt követően nyilvánítják stabilnak a terhességet, ekkor csinálják az első genetikai vizsgálatokat, egyébként bármikor a 12. héttől, egészen a terhesség legvégéig, akár a 40. hétig ajánlott a terhestorna. Már a babatervezésnél is érdemes eljönni egy-egy órára, kipróbálni, hiszen a foglalkozások alatt pont az érzékeny területeket nem mozgatjuk, így a fogantatásnak sem szab akadályt, viszont a szüléshez szükséges izmokra és ízületekre komoly hangsúlyt fektetünk.

Kell-e valami előképzettség?

Abszolút nem kell, de mindig elmondjuk a terhestorna elején, hogy addig csinálja mindenki, ameddig jólesik. Nem mindegy, hogy valaki most kezd csak el mozogni, vagy komoly sportolói múlttal érkezik a kismamatornára. A gyakorlatok mind olyanok, hogy az is tudja csinálni, aki életében nem járt fitneszteremben. Az óra első fele mindig keringésfokozás és állóképesség-növelés. Félidőben mindig van egy kis szünet, figyelembe véve a pocakosok eltérő igényeit. Az óra második fele pedig erősítőgyakorlatokat végzünk talajon, külön hangsúlyt fektetve a csípőízületekre, ami fontos szerepet játszik a terhesség, szülés során. Nagyon sok a gravitáció ellen végzett körzés, hogy a visszerek kialakulását csökkentsük. Elsajátítjuk a vajúdási és kitolási szakaszban szükséges légzőgyakorlatokat is. Az utolsó pár perc pedig levezető relaxáció.

Kell valamilyen extra felszerelés?

Szoktunk különféle fitneszeszközöket használni az órán, de ez mind megtalálható a teremben. A kismamáknak csak kényelmes sportruházatot kell magukkal hozni. Cipő nélkül, zokniban vagy mezítláb tornázunk azért, hogy a túlsúly miatt fellépő harántsüllyedés ne alakuljon ki, mert így a vérkeringés fokozódik azzal, hogy átmozgatjuk a talpat is.

Milyen gyakran érdemes terhestornára járni?

Manapság nagyon keveset mozognak az emberek. Ennek kompenzálásaként én a mindennapi mozgást javaslom, nyugodtan lehet mindennap jönni. Úgy, mint az evés, az alvás, legyen a napi 1 óra mozgás is része a mindennapjainknak. Jó, ha van egy kontroll, képzett oktató személyében, aki felügyeli a helyes testtartást, figyeli, hogy mennyire és mikor fáradnak el az órán részvevők. Az otthoni tornáknak személy szerint kevésbé vagyok híve, annak ellenére, hogy legnagyobb videomegosztó portálon található terhestorna-sorozatomat sok távolabb élő anyuka dicséri, és küld köszönőlevelet a problémamentes szülése után. A közösségben végzett sportolás mindig jótékony hatással van az anyukára és magzatára, majd kisbabájára egyaránt.