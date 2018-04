Megaláztak az osztálytársai, zseniálisan vágott vissza

A 15 éves Kailey Kukkola a kanadai College Heights gimnázium elsőse. Elmondása szerint az általános iskolában sokat szekálták az osztálytársai, de azt hitte, most, a középiskolában ennek vége szakad. Tévedett.

Egyik nap az édesanyja kapott egy fotót, melyen a gimnázium női mosdóján szereplő felirat volt látható: „Kailey Kukkola egy gusztustalan, kövér r*banc.”

Amikor Kailey élőben is meglátta az üzenetet, először nagyon elszomorodott. Később azonban sajátos módszert eszelt ki arra, hogy tudassa névtelen zaklatójával, mennyire hidegen hagyják a szavai.

Is truly the most inspirational brave acts in a while , the message of hate turned into a message of compassion for all kids being bullied, #KaileyKukkola B.C. student called 'disgusting' and 'ugly' plastered the graffiti on a T-shirt to fight backhttps://t.co/wC8et1BOjL pic.twitter.com/2HLpEz3blF