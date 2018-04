Ebola miatt zártak karanténba egy magyar kutatót Budapesten

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közleményt adott ki, miszerint kísérleti ebola elleni vakcinát kellett Magyarországra küldeni, egy laboratóriumi kutató ugyanis megfertőződhetett a potenciálisan halálos betegséggel – írja a Washington Post.

A WHO azt állítja, Magyarország a múlt héten kért segítséget tőlük, miután a kutató egy baleset folytán ki lett téve a vírusnak. Elmondásuk szerint a szóban forgó kutatót kísérleti gyógyszerrel kezelték, illetve két licenc nélküli gyógyszert is a hatóságok rendelkezésére bocsátottak.

A hírek szerint a potenciálisan fertőzött kutatót karanténba zárták egy budapesti kórházban, így az ebola továbbterjedésének kockázata „elhanyagolható”. A WHO ugyanakkor azt is elárulta, hogy a kutatónál semmilyen tünet nem jelentkezett, így valószínűsíthető, hogy nem is kapta el a fertőzést.

Frissítés:

Az ügyben időközben az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) is kiadott egy közleményt. Eszerint az OKI Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL) történt a baleset, „nemzetközi feladathoz kapcsolódó, filovírussal végzett munka során”. Az érintett laboratóriumi dolgozó egy hete fekszik a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László telephelyén, ahol megfigyelés alatt tartják. A baleset múlt pénteken történt.

Az OKI közleménye szerint az NBL munkatársai az ilyen esetekre kidolgozott laboratóriumi protokollt végrehajtva megtették a szükséges intézkedéseket. A laboratóriumi dolgozó állapotát a kórház szakorvosai folyamatosan figyelemmel kísérik, a megfigyelés alatt pedig az oltási reakción kívül más tünetet nem észleltek.

Kitértek arra is, hogy a baleset óta folyamatos a kapcsolattartás a WHO-val, naponta adnak tájékoztatást. A szervezet a megtett intézkedéseken felül mást nem tart szükségesnek. A WHO segítségével a vírus elleni oltóanyag 24 órán belül Magyarországra érkezett és az érintett laboratóriumi szakember megkapta. Megérkezett a kísérleti fázisban lévő vírusellenes szer is.

Végül még egyszer kiemelték, hogy a baleset után azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, „ennek eredményeképpen a többi munkatársra, illetve a lakosságra az eset veszélyt nem jelent”. A Filovírus-családba tartozik az Ebola- és a Marburg-vírus, mindkettő vérzéses lázzal jár.