A rendszeres banánfogyasztás megelőzi a stroke-ot és a szívinfarktust

Hogy miért? Elsősorban a banánban található magas káliumtartalom miatt, amely segíthet megelőzni a szívrohamokat és stroke-okat. A magas káliumtartalom mellett a banánhoz hasonló élelmiszerek megállíthatják a végzetes kimenetelű érelzáródásokat, illetve meggátolják az artériák megkeményedését és összehúzódását. Mindezeket a hatásokat az Alabama Egyetem kutatói fedezték fel szívbetegség kockázatának kitett egerek vizsgálatát követően.

A rágcsálóknak alacsony, normál vagy magas káliumszintű táplálékot adtak, és az eredmények azt mutatták, hogy az alacsony káliumtartalmú étrenden lévő egerek artériája lényegesen nehezebb. Ezzel szemben a legtöbb káliumot kapó állatoknál lényegesen kevesebb artériás keményedést figyeltek meg.

Mielőtt bárki rohanna a magas káliumtartalmú ételekért, óva intjük a kálium túlzott fogyasztásától. A túl sok kálium is tud rosszat okozni, például gyomorfájást, hányingert és hasmenést. Dr. Mike Knapton, a Brit Szív Alapítvány egyik tagja a The Sunnak elmondta, hogy több kutatást el kell végezni még ahhoz, hogy kiderüljön, ugyanaz a mechanizmus alakul-e ki az emberekben is, és ezután lehet a kezeléseket fejleszteni.

Independent