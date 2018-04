Nem ajánlja az orális szexet népének Uganda elnöke

Sajtótájékoztatót tartott a minap Yoweri Museveni, Uganda évtizedek óta regnáló elnöke, ahol ismét az orális szex ellen szólalt fel.

Az elnök elmondta, hogy vannak az országban „kívülállók”, akik a kielégítés ezen helytelen formáját népszerűsítik, de nem szabad felülni nekik, ugyanis Museveni szerint a száj evésre való.

The mouth is for eating, not for sex - Uganda's President pic.twitter.com/0wAOCqBKjj