Dezodor miatt halt meg a 12 éves kislány

A 12 éves Jess Andersonra eszméletlen állapotban talált ikertestvére, ágya mellett pedig dezodorból származó aeroszolt fedeztek fel. A bírósági eljárás szerint az angliai Gloucesterben élő, focista kislány halála előtt egy héttel fújta rá az anyagot ruháira, hogy onnan szippanthassa be. A halálát megelőző napon anyja eléggé rossz állapotban találta Jesst, üres tekintettel bámult maga elé, mint egy zombi.

Girl, 12, found dead by her twin brother had ‘inhaled spray from deodorant cans’ A SPORTY 12-year-old girl died after inhaling spray from deodorant cans, an inquest heard today.

Tragic Jess Anderson was discovered by… https://t.co/RFWXBOhw9N pic.twitter.com/2G2HkZ1i52

