Jönnek a napra sötétedő kontaktlencsék

Fényre sötétedő szemüveglencsék már hosszú évek óta léteznek, a kontaktlencsét előnyben részesítők azonban nem voltak ilyen szerencsések mostanáig. Most már azonban hivatalos, hogy jövőre jönnek az UV-sugárzás szerint sötétedő kontaktlencsék is, az USA élelmiszer- és gyógyszerellenőrző hivatala (Food and Drug Administration) ugyanis zöld utat adott a fotokromatikus lencsék gyártásához – írja a Digital Trends.

A lencséket a Johnson and Johnson Vision Care fogja gyártani, és várhatóan 2019 első felétől kerülnek a boltokba. A jóváhagyás előtt több mint egy évtizeden keresztül fejlesztették az új típusú kontaktlencséket.