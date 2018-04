Gigafogyás: 70 kilót dobott le 1 év alatt

A 30 éves Daniel Shuman 178 centi magas és jelenleg 80 kiló. De ez nem mindig volt így, kemény út vezetett idáig. A férfi 2017-ben, második gyermekének születése után úgy döntött, családja és a saját maga jövője szempontjából is szüksége van arra, hogy változtasson életmódján.

Shuman, elmondása szerint egész életében küzdött a súlyával. A fordulópontot egy néhány évvel ezelőtti utazás hozta, amikor több mint 150 kilósan rájött, nem fér el kényelmesen az autóülésen.

„A súlyom állandó harcot jelentett a számomra. Egy nap sem telt el anélkül, hogy ne gyűlöltem volna a testemet, és féltettem volna az egészségemet. Tavaly megszületett a második gyerekem. Attól tartottam, hogy ha ugyanazon az úton haladok tovább, mint eddig, nagy esély van arra, hogy korán itt hagyom a gyermekeimet, akik apa nélkül maradnak, a feleségem pedig férj nélkül.”

Nem sokkal később megnézte a Fed Up című dokumentumfilmet, amely az elhízásról beszél az Egyesült Államokban. A feldolgozott élelmiszerek és a finomított cukor sok amerikai számára nagyon megnehezítik az egészséges életmód fenntartását.

Shuman is ezt tapasztalta, hogy nagyon nehéz kikerülni ezeket az ételeket, ráadásul már fiatalkorban addiktívekké válhatunk tőlük. A férfi ekkor döntött úgy, hogy cselekednie kell. Elkezdte felszámolni a feldolgozott élelmiszereket és finomított cukrokat az étrendjében, emellett a mozgást is bevezette a mindennapjaiba. Bár kezdetben elég gyenge volt az állóképessége, fokozatosan jobban és jobban bírta a terhelést. Később biciklire pattant, a téli időszakban pedig konditerembe is járt.

„Számomra a legnagyobb motiváció a siker volt. Onnantól kezdve, hogy szépen lassan fogyni kezdtem, a kis siker rengeteg erőt adott a további, kitartó edzésben. A másik fontos tényező a szeretteimtől és a sokszor idegenektől kapott támogatás volt.”

Yahoo Lifestyle