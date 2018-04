Tanácstalanok az orvosok a veszélyes fertőzéssel szemben

Egyre gyakoribb és egyre súlyosabb tüneteket okoz Ausztráliában is a buruli fekély, amit kezelni igen nehéz, és akár fél-egy évig is tarthat, mire leküzdik a betegséget. Tavaly 275 új fertőzést regisztráltak, ami a 2016-os adatokhoz képest 51 százalékos növekedés. A húsevő baktériumok legtöbbször a végtagokat támadják, a betegségen átesőknek sokszor plasztikai beavatkozásra is szükségük van a teljes gyógyuláshoz.

Az orvosok tanácstalanok, nem tudják, hogyan terjed a fertőzés, így megakadályozni sem tudják a betegség terjedését. Az ausztrál egészségügyi hatóság ebben az évben mintegy 780 ezer dollárt költ a buruli fekély kutatására és a tájékoztató kampányra – írja a BBC.

A legtöbben Victoria állam fővárosa, Melbourne mellett kapták el a betegséget, amelyet a Mycobacterium ulcerans nevű húsevő baktérium okoz. Nem világos, hogy a fertőzés hogyan terjed, a gyanú szerint szúnyogok terjesztik. Vizsgálatok kimutatták a baktérium jelenlétét a szúnyogokban, a fekélyek pedig legtöbbször a szúnyogcsípéseknek leginkább kitett testrészeken jelennek meg.

Gyanúsak még az oposszumok is, az egyiknek a székletében szintén megtalálták a húsevő baktériumot, noha maga az állat nem produkálta a betegség tüneteit.