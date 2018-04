Első meccsén gólt szerzett a balesete után az amputált lábú lány

Egy 21 éves egyetemista lány, Noelle Lambert 2016 nyarán olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy amputálni kellett az egyik lábát. Noelle, aki lacrosse-ozott a Massachusettsi Egyetemen, a kórházban fekve nem is azon gondolkozott, hogy lábra állhat-e majd valaha – ebben ugyanis biztos volt –, hanem azon, mikor sportolhat újra.

Most, két év elteltével nemcsak hogy újra játszik, de a hétvégén már egy gólt is szerzett a csapatának – méghozzá a legelső meccsén a balesete óta. A lány elmondása szerint arra sem számított, hogy pályára léphet majd, az edzője az egyik cserénél mégis őt állította be a kispadról. A lány ezen annyira felbátorodott, hogy kisvártatva gólt is lőtt.

In her first game back since having her leg amputated following an accident in 2016, UMass Lowell junior Noelle Lambert scored this goal! #SCTop10



(via @RiverHawkWLax)pic.twitter.com/hyw9tTY6d7 — NCAA Lacrosse (@NCAALAX) 2018. április 7.

A fiatal lány így mesélt a megindító pillanatról:

Sosem gondoltam volna, hogy valaha újra gólt szerzek. Az, hogy ott lehettem a csapattársaim közt, ahogyan a gól után ünnepeltek, annyira felvillanyozott, hogy végül elsírtam magam – nagyon hosszú idő után először.

Noelle felépülése a csapattársait is erősen inspirálta. „Amikor úgy érezzük, nehéz a helyzet, amikor a csapatnak rossz napja van, elég ránéznünk Noelle-re, és tudjuk, hogy van miért küzdenünk” – nyilatkozta a lány egyik csapattársa, Kelly Moran.

A lány 9 hónappal a balesete után kapott futóprotézist, és rögtön el is kezdett edzeni. Először csak sétálni tanult meg, hamarosan azonban már sprintelt, nem sokkal később pedig már vissza is vették a csapatba. A lány arra kérte az edzőit és a csapattársait, hogy semmilyen szempontból ne kíméljék őt.

Noelle egyébként nagyon sokat köszönhet a 2013-as bostoni robbantásos merénylet egyik túlélőjének, Heather Abbotnak is, ugyanis az ő alapítványától kaphatott futóprotézist. Az ő hatására egy nap Noelle is saját alapítványt szeretne, hogy ő is segíthesse a sorstársait.

(Yahoo Lifestyle)