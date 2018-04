Telefontöltőt dugott a péniszébe a kínai nyugdíjas

A kínai Daliani Központi Kórházba különös panasszal érkezett egy hatvanas éveiben járó férfi. Kezdve például azzal, hogy egy kábel lógott ki a lába közül.

Kiderült, hogy a nyugdíjas, mivel elmondása szerint nagyon viszketett a pénisze, a telefonja mintegy egy méter hosszú töltőjével gondolta megvakarni legbecsesebb testrészét. A fertőtlenítésre is gondolva egy kicsit megmosta a töltőt, amelynek a felét sikeresen be is vezette a húgycsövébe. Itt azonban elakadt, és kihúzni már nem tudta, így került a kórházba.

A szerencsétlenül járt idős férfiből végül hólyagendoszkópiával szedték ki a kábelt, és azóta gyógyultan, szövődmények nélkül távozhatott.

Forrás: Metro

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Pexels