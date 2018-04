Beszóltak a mozgássérült helyre parkoló nőnek – zseniálisan vágott vissza

Hiába volt mozgáskorlátozott matrica az autóján, egy ismeretlen vásárló mégis dühös üzenetet hagyott kocsija szélvédőjén az ausztrál anyukának. Azt írja benne, hogy látta őket gyalog besétálni a helyi Kmartba, és szégyelljék magukat, amiért jogtalanul használják a mozgássérült matricát.

Az anyuka a helyi közösség Facebook-oldalán osztotta meg a dühös üzenetet és magyarázattal is szolgált az ismeretlen ítélkezőnek. Lánya egy olyan cukorbetegségben szenved, ami nagyban befolyásolja izmai működését. Jobb napjain járókeret és kerekesszék nélkül is meg tud tenni rövidebb távokat – egy ilyen alkalommal láthatta őket a dühös vásárló –, de ilyenkor is fontos, hogy ne kelljen feleslegesen nagy távokat megtennie, ezért parkolt a mozgássérült helyre.

Az anyuka azt is hozzátette, hogy amikor lánya nélkül megy bevásárolni, akkor soha sem használja a mozgássérülteknek kijelölt parkolóhelyeket. Ugyanakkor úgy látja, sokan nincsenek vele tisztában, hogy nem csak a kerekesszékesek számítanak mozgáskorlátozottnak. Ezért ítélkezés helyett először tájékozódásra biztatja az embereket.

(Forrás: Yahoo)