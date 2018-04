Környezetbarát melltartókat dobott piacra a mellráktúlélő nő

Miután Stephanie Devine-t mellrákkal diagnosztizálták, nehezen talált az igényeinek megfelelő melltartót. Ahelyett hogy letett volna a melltartó viselésről, inkább kifejlesztette a számára tökéletes darabot.

Így született meg (négy évnyi fejlesztés után) a The Very Good Bra, a melltartó, ami nemcsak a viselőjének jó, hanem a környezetnek is. Sem merevítő, sem méreganyagok, sem felesleges műanyag nem található benne – ehelyett tökéletesen környezetbarát anyagokból és előállítással készül.

„Mikor rájössz, hogy egy kiló pamut előállításához 20 ezer liter vízre van szükség, átértékeled, mit is jelent a jó minőség” – mondja Stephanie, aki azért választotta az eukaliptuszfát és a Tencel rostot melltartói alapanyagául, mert így az előállításuk minimális vízfelhasználást igényel.

„Annyira környezetbarát és természetes, hogy használat után akár elégethetjük a kertben” – állítja a tervező, aki azt reméli, melltartóival hozzájárul a tudatos vásárlás ideájának terjedéséhez.

