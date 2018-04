Magyarország is érintett a fertőzött, akár halált okozó zöldségek ügyében

Magyarország is érintett abban az európai lisztéria-járványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt években – erősítette meg a Nébih az Agrárszektor.hu-nak. A portál információi szerint magyar származású, exportált gyorsfagyasztott zöldségekről is bebizonyosodott, hogy tartalmaztak lisztéria-baktériumot, a Nébih szerint azonban azt egyelőre nem tudni, hogy a szennyezés hol történt.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzései és Járványvédelmi Központ (ECDC) a közelmúltban tett közzé egy értékelést a lisztéria-járványról, amely 2015 és 2018 márciusa között Ausztriában, Dániában, Finnországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban 32 megbetegedést, közöttük hat halálesetet is okozott. A járványért elsősorban a gyorsfagyasztott csemegekukoricát okolják.

A magyar kukoricát érintő esetekben eddig annyi derült ki, hogy a kiszállított zöldségek közvetlenül a lengyelországi továbbfeldolgozókhoz kerültek. Az egyelőre nem bizonyított, hogy a zöldségek hol szennyeződtek baktériummal – állítja a Nébih. Az ügyben jelenleg is zajlanak a vizsgálatok. A Nébih emellett a hazai konzerv- és hűtőipari vállalkozásoknál célellenőrzéseket is indított.

A Nébih korábban arra figyelmeztetett: a gyorsfagyasztott zöldségeket 2-3 percig kell forralni minimum 75 fokon ahhoz, hogy biztosan ne okozzanak betegséget.