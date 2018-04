Pénzjutalom jár az elhullott vaddisznók megtalálóinak

Egyre nagyobb fenyegetést jelent Magyarországra is az afrikai sertéspestis, miután több, határhoz közei településen is azonosították a sertésvészt, amit vaddisznók terjesztenek, de ragályos a házisertésre is. Először Ukrajna, majd Románia jelentett közelünkben fertőzött állatokat, de a járvány egész Európában nagy gondot okoz.

KAPCSOLÓDÓ Sertéspestistől tartanak Szabolcsban

A sertéspestis elleni küzdelemhez 558 ezer eurót, vagyis mintegy 175 millió forintot biztosít a kormány uniós forrásból, amiből laboratóriumi vizsgálatokat, eszközbeszerzést és tájékoztató kampányt is finanszíroznak, de jut arra is, hogy ösztönözzék az elhullott vaddisznók bejelentését.

A vaddisznótetemről a vadászatra jogosult vagy a tetemet megtaláló személy írásban bejelentést tesz, az elhullott egyedenként 50 eurónak megfelelő összeget kap. A pénz csak akkor jár, ha a bejelentés alapján a mintavétellel megbízott személy megtalálja az elhullott állatot.

Ha ugyanazt a vaddisznótetemet többen is bejelentik, akkor az jogosult az 50 euróra, akinek bejelentése korábban érkezett. Azok a személyek ugyanakkor nem vehetnek részt a programban, vagyis a bejelentett vad után nem kaphatnak pénzt, akiket az országos főállatorvos azzal a feladattal bízott meg, hogy a bejelentések alapján az elhullott állatokat felkutassák – írja a Magyar Közlönyben megjelent rendeletről a Magyar Idők.

A sertéspestis elleni védekezést nem veszik félvállról az uniós tagországok: Dánia hetven kilométer hosszú kerítés felállítását tervezi az ország német határánál, Lengyelország pedig egy 1200 kilométer hosszú acélkerítés építését fontolgatja a keleti végeknél.