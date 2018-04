Nem érdekelte az utasokat, hogy a vak férfi le szeretne ülni

Egy 37 éves vak ember teljesen magába roskadt, amikor a londoni metróban senki nem adta át a helyét neki.

„Az emberek annyira önzőek tudnak lenni olykor. Inkább úgy tesznek, mintha nem látnák és hallanák, mikor megkérdezem, van-e hely” – mesélte Amit Patel.

People can be so selfish, they pretend they can’t see or hear when I ask if there’s a seat available. Its so humiliating when I struggle to find something to hold onto & keep Kika safe at the same time, this is when you’ll see a tear running down my face. Life is difficult enough https://t.co/HMqGeJqRmh