Hónapokig nem jöttek rá az ápolónő súlyos betegségére

A 24 éves, nővérként dolgozó Georgia McLennan hónapokig ment oda-vissza az orvosok között, mielőtt egy vizsgálat feltárta volna, hogy teste tele van daganatokkal, és napjai vannak csak hátra.

Az orvosok előtte hónapokon át próbálták kideríteni, mi okozza Georgia fájdalmát, de semmit nem találtak. Végül már azt gondolták, csak beképzeli azt, miközben olyan súlyos fájdalmak gyötörték, hogy hetente kétszer is orvoshoz fordult bajával.

Végül egy PET-vizsgálat során daganatot diagnosztizáltak a lépén és a máján, majd megállapították, hogy Georgiának Burkitt-limfómája van.

🤞🏽 Being Brave🎗 (@georgiamclennan) által megosztott bejegyzés, Okt 4., 2017, időpont: 1:46 (PDT időzóna szerint)

„A hematológus kezdetben nem gondolta, hogy limfómám van, mivel nem éreztem az arra jellemző tüneteket, mint például a szélsőséges testsúlycsökkenést, a kiütést vagy az éjszakai izzadást. Az orvosok nem tudták elhinni, hogy még életben vagyok, és ráadásul még milyen pozitív is vagyok.”

Georgia három hónapig tartó kemoterápiát és gerincinjekciókat kapott. A tizedik szúrás után úgy tűnt, jobban van, és reméli, hogy ez így is marad most már. Georgia az interneten is megosztotta a történetét, hogy felhívja a figyelmet a betegség jeleire, abban a reményben, hátha ez más ember életét megmenti.

The Sun