Mivel könnyíthetünk a változáson? (x)

Az intimpanaszok egyik leggyakoribb velejárója a hüvelyszárazság1 is ebből a problémából fakad. (2)

Ilyen és ehhez hasonló kellemetlen tünetek jelezhetik a változó kor közeledtét, de fontos tudnunk, hogy egyes panaszok – orvosi kivizsgálást és megfelelő diagnózist követően – enyhíthetőek. A tünetek megjelenése után felmerül a kérdés. Mivel könnyíthetünk a változáson? A kérdés megválaszolásához először is vizsgáljuk meg a panaszokat kicsit közelebbről.

Hüvelyszárazságról akkor beszélünk, ha a hüvelyváladék mennyisége az optimálisnál kevesebb. Ezt a jelenséget olyan kellemetlen tünetek kísérhetik, mint az égő, viszkető érzés, az intim együttlétek során tapasztalt diszkomfort érzés, vagy az intim fertőzések gyakoribb kialakulása. (3)

A menopausalis panaszok enyhítésére ma már többféle lehetőség is kínálkozik ezek kiválasztását megelőzően azonban mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni a megfelelő kivizsgálás és diagnózis felállítása érdekében. Amennyiben orvosi kivizsgálás és diagnózis felállítása következtében megállapítást nyer, hogy Ön változókorba lépett, léteznek olyan patikában vény nélkül kapható készítmények, melyekkel hatásosan csillapíthatjuk a menopauza egyes, lokális tüneteit. (4)

Amennyiben az orvosi kivizsgálást követően megállapítást nyer, hogy a panaszokat változókori ösztrogénhiány okozza, érdemes lehet olyan készítményt választani, ami segít a hormonegyensúly visszaállításában, hisz ezzel akár több kellemetlen helyi intim tünetet is enyhíthetünk egyszerre.

A helyileg alkalmazott ösztrogén terápia elősegíti az urogenitális hám normalizálódását, fokozza a hüvely természetes ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben, csökkentve ezzel az égő, viszkető érzést. (4, 5)

Ilyen a vény nélkül kapható, ösztriol tartalmú gyógyszer az Ovestin 1 mg/g krém, ami hatékonyan enyhíti a menopauza lokális tüneteit.5 A higiénikus felvitelt segítő applikátor egy neszesszerben, vagy kistáskában is kényelmesen elfér, így könnyedén és diszkréten magunkkal vihetjük bárhová, hogy a segítség mindig velünk legyen.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

