18 évesen derült ki, hogy nincs vaginája

A most 25 éves ír lányt hét évvel ezelőtt egy ritka betegséggel, úgynevezett Mayer Rokitansky Kuster Hauser-szindrómával diagnosztizálták. Ez minden ötezredik nőt érint, akiknek nem fejlődik ki a méhük és a vaginájuk. Így Rebekah soha nem lesz képes kihordani egy gyermeket, legfeljebb egy béranya segítségével.

Bár eleinte nagyon sokkolta a hír Rebekah-t, mostanra több nőgyógyászati műtéten is túl van, és sokkal bizakodóbban tekint a jövőbe. Már nem titkolja állapotát, sőt sorstársainak is szeretne segíteni, ezért most könyvet is ír megpróbáltatásairól.

Reméli, hogy egyszer majd a párját is megtalálja, aki betegségével együtt képes lesz elfogadni őt.

(Forrás: Mirror)