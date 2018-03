A világon először fertőzhetett a szupertripper

A világon elsőként antibiotikumnak ellenálló szupertripperrel diagnosztizáltak egy férfit Nagy-Britanniában. A férfinak a BBC szerint állandó partnere volt a szigetországban, a betegséget azonban nem tőle kapta el, hanem egy nőtől, akivel védekezés nélkül közösült idén Délkelet-Ázsiában.

Angol közegészségügyi szóvivők szerint ez az első eset, hogy a fertőzést nem tudták kezelni az ilyenkor szokásos antibiotikumokkal. A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy megállíthassák a szuperbaktérium terjedését, így most is ellenőrzik, hogy a férfi létesített-e mással is szexuális kapcsolatot, akik így potenciálisan elkaphatták a betegséget, de szerencsére eddig nem találtak ilyet.

Abban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) is egyetért, hogy ez az első antibiotikum-rezisztens tripperfertőzés a világon.

Az orvosok jelenleg is próbálkoznak az antibiotikumos kúrával, a végleges eredmények a jövő hónapban fognak kiderülni, az azonban, hogy az eddigi kezelések nem vezettek eredményre, nem sok jót jelent.

Az orvosok régóta figyelmeztetnek arra, hogy ilyen megtörténhet. 2015-ben Leedsben már felbukkant az azitromicin-rezisztens tripper, akkor azonban azt más antibiotikummal tudták kezelni. Az orvosok most attól félnek, hogy megjelenhet egy olyan baktérium, ami teljesen ellen fog állni az antibiotikumoknak.