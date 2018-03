8 centis szög fúródott a fejébe, csak 2 nap után ment kórházba

A hanoi kórházban csodálkozó pillantásokat vetettek Vu Van Thóra, aki 2 napot várt a fejéből kiálló szöggel, csak azután ment vele orvoshoz. A férfi nem emlékszik, hogyan került a körülbelül 8 centi hosszú szög a fejébe, ahol egy csepp vér, de még egy kis seb sem látszódott.

A szög teljesen beleállt a páciens koponyájába, ezért azonnal meg kellett műteni.

