Több száz forinttal is drágulhat a cigaretta

Lejárt a határidő, és Magyarország még mindig nem teljesítette az Európai Unió előírásait a cigaretta jövedéki adójával kapcsolatban – írja a Napi.hu. A portál arra a 2011-es rendeletre utal, amely a dohánytermékekre alkalmazott jövedéki adó mértékét határozza meg.

Magyarország több másik ország mellett eddig átmeneti időszakot kapott, 2018 januárjától azonban valamennyi uniós országnak meg kell felelnie a rendeletnek. Mivel a magyar kormány még mindig nem teljesítette az uniós előírást – vagyis alacsonyabb a jövedéki adó az előírtnál –, kötelezettségszegési eljárás is indulhat hazánk ellen.

Emiatt valószínűsíthető, hogy a közeljövőben jelentősen emelkedhet a cigaretta ára. A Napi.hu ki is számolta, mit jelentene ez pontosan a gyakorlatban, és arra jutott, hogy több száz forintos áremelkedés jöhet. Ha ugyanis Magyarország meg akar felelni a rendeletnek, 70 570 forintra kellene emelni a cigaretta árát ezer szálanként, amiből 42 343 forintot tenne ki a jövedéki adó és 15 ezer forintot az áfa. Így egy doboz átlagára 1 411 forint lenne, vagyis 316 forinttal drágulna átlagosan egy doboz cigi.

A lap egyébként már korábban is foglalkozott a témával. Tavaly nyáron a Nemzetgazdasági Minisztérium azt állította, nem terveznek adóemelést, a szaktárca és az Európai Bizottság pedig úgy nyilatkozott, 2018 márciusáig kell meghatározni a súlyozott átlagárat a rendelet szerint. Most ez a határidő is lejárt, a lap szerint azonban nem valószínű, hogy a kormány éppen a választások előtt emelné meg a cigaretta árát.