Embereken is tesztelni fogják a rák elleni vakcinát

Két hónappal ezelőtt hatalmas port kavart a bejelentés, miszerint a Stanford Egyetem kutatói áttörést értek el a rák gyógyításában. A kutatók módszerének lényege, hogy közvetlenül a rákos daganatba fecskendeznek be egyszerre két immunerősítő hatóanyagot, amelyek aktiválják a T-sejteket. Az egereken végzett kísérletek 100 százalékos sikert értek el, a vakcina 20 nap alatt még az áttéteket is felszámolta.

A kutatók most bejelentették, hogy az év végéig szeretnék elvégezni az emberkísérleteket is, így hamarosan kiderül, hogy az embereken is hatásos lesz-e a módszer. A kutatók 35 limfómás, vagyis nyirokrákos betegen fogják kipróbálni a kezelést.

Dr. Ronald Levy, a kutatás vezetője az SFGATE-nek azt nyilatkozta, jelenleg az immunrendszeren keresztüli kezelések körüli kísérletek a legfontosabbak a rák elleni harcban. Ugyanakkor felhívta a figyelmet: „Az embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ez a módszer még teljesen kezdetleges, és még nagyon sokat kell dolgoznunk ahhoz, hogy a kezelés teljesen biztonságos és hatásos legyen.”

Szintén fontos hozzátenni, hogy az új módszer nem egyformán hatásos a rák minden formája ellen. Minden típusú ráknak különbözőek ugyanis a jellemzői, így az immunrendszeren keresztül is különböző mértékben lehet hatni rájuk.

Azok, akik részt vesznek a kísérleti kezelésben, olyan hatóanyagot kapnak majd, amelyet külön-külön már biztonságosnak ítéltek, csak együtt nem próbálták még ki őket. A páciensek két injekciót kapnak a kezelés során, illetve alacsony dózisú sugárzást, ám kemoterápiát nem.

Ha a kísérletek sikeresek lesznek, Levy reményei szerint leghamarabb 1-2 éven belül engedélyezhetik majd az új típusú kezelést.