Rossz gyógyszert diktált volna az ápolónő az ellenkező betegbe

A magyar egészségügyben dolgozók egyre kevesebben vannak, és ennek következtében egyre fáradtabbak. Nem bántani akarjuk őket, szó sincs róla, minden tiszteletünk azoké, akik még húzzák, akik bírják…

De mindenképpen érdemes a betegnek odafigyelnie arra, hogy mi történik a kórházban.

„Már egy hete feküdtem bent, amikor egy reggeli gyógyszerosztásnál eggyel több orvosságot nyomtak a kezembe. Tanácstalanul nézegettem, aztán úgy döntöttem, hogy ez tutira nem az enyém, és szóltam a nővérnek. Aki azonnal lehordott, miszerint nem kérdezősködni kell, hanem bevenni az orvosságot, és ennyi. Velem azonban nem volt könnyű dolga, szerencsére, mert mondtam, hogy nem veszem be ezt a gyógyszert, azt sem tudom, hogy mi ez, ez tévedés lesz. Fú, akkor mit kaptam! Ne tudjam jobban, hogy nekem mi kell, ő csak azt hozza ki, amit az orvosok felírnak, és különben is, mindenki bevette már a gyógyszert, csak én nem, stb. Ennek ellenére hajthatatlan maradtam, és negyed óra múlva kiderült, hogy ez egy másik nő gyógyszere, ha bevettem volna az én szívbetegségemmel, akkor már nem élnék. És ez nem vicc! Az ápolónő sírt, elnézést kért, én pedig csak annyit mondtam, hogy máskor inkább nézzen utána, mielőtt vitatkozni kezd egy beteggel. A betegeknek pedig azt tanácsolom, hogy nézzék meg, milyen gyógyszert vesznek be, mert nagyon nem mindegy!” – mesélte Erzsébet.

Ezért (is) kell annyit vizsgálatra várni

Nem újdonság, hogy mammográfiára minimum hónapokat kell várni az állami egészségügyben. Az egyik kolléganőm mesélte, hogy fél éve kapták az időpontot, a váróban pedig táncolni lehetett. Nem is értette, hogy miért nem tolonganak az emberek a váróban. Aztán rájött, hogy az ötperces vizsgálatra negyedóránként kapnak időpontot a betegek.

„Egy gép van, és két öltöző. Szóval, amíg valaki vetkőzik, addig nyugodtan megtörténhet a felvétel, és közben jöhet már a következő, amíg felöltözik az előző. Akár 10 percenként is jöhetnének a betegek, de mivel nincs személyzet, ezért csak délután 14 óráig van mammográfiai vizsgálat. A kórháznak pedig meg van szabva, hogy naponta mennyit fizet ki a TB. Szerintem ez szemétség, mert az orrunk előtt küldtek el egy nőt, akinek csomót találtak a mellében, és két hét múlvára hívták vissza. Senkinek nem kívánom azt a két hetet, ráadásul egy nyirokmirigy-daganatnál két hét maga az örökkévalóság, addig komoly dráma is történhet. Én magam is rendelkezem egészségügyi végzettséggel, és dolgoztam kórházban is, azért vagyok ilyen okos” – mondta el az NLCafénak Judit.

Ti tapasztaltatok már hasonlót?