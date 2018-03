“Azt kérdezték, hogy mivel mérgeztem meg a gyerekemet” – anya és fia küzdelme egy ritka betegséggel

A műtét után Donátnak újra kellett tanulnia enni, inni, járni, beszélni, de még így is rengeteg megoldatlan problémája maradt a speciális nevelési igényű fiúnak és édesanyjának, viszont a legfontosabb hogy életben van, amiben az orvosok sem hittek azok után amin keresztül ment.

Egy Németországban végzett genetikai vizsgálat kimutatta, hogy édesanyja, Zsuzsa hordozza a hibás gént – az egyik X kromoszómája sérült – de ő tünetmentes. A fiú gyermekek viszont rövid időn belül belehalnak ebbe a betegségbe. Az orvosok szerették volna megtudni, hogy Zsuzsa is örökölte-e édesanyjától, vagy nála alakult ki a génmutáció, de az OEP ezt a vizsgálatot már nem támogatta, amit azzal indokoltak, hogy a kora miatt már felesleges egy ilyen drága vizsgálatot elvégezni. Viszont Donát testvére, Áron eredményei azt mutatják, hogy egyáltalán nem érintett a betegségben, mint ahogy 99,9 százalékban biztos, hogy Zsuzsa egyik férfirokona sem.

Donát kálváriája egy mérgezéshez hasonlító tünetegyüttessel indult 2015 június 10-én, amikor elvesztette eszméletét, később pedig agyi ödéma lépett fel nála. Maróti Zsuzsa úgy emlékszik vissza erre a napra mint ami alapjaiban változtatta meg az életüket. Előtte is voltak jelei, hogy valami nincs teljesen rendben Donáttal, ugyanis rendszeresen hányt, de akármilyen vizsgálatot végeztek nála, végül mindig valami más, eseti megbetegedésre, leginkább influenzára fogták a tüneteket. A sorozatban végzett gasztroenterológiai vizsgálatok után is csak a széttárt karok maradtak. Donát súlyos betegsége leleplezetlen maradt egészen addig a nyári napig.

Intenzív hányással kezdődött, de aznap este a kerületi ügyeleti ellátáson sem találtak semmi rendkívülit, így hányáscsillapító kúppal hazaengedték. Zsuzsa egész éjszaka mellette virrasztott, mert Donát álmából felébredve folyamatosan öklendezett. Ami feltűnt Zsuzsának, hogy a pulzusa is egyre magasabb lett, ekkor nem várt tovább és a Heim Pál Gyermekkórház sürgősségijére mentek be, ahová Donát még a saját lábán sétált be, kiszáradás miatt infúziót kapott majd elaludt. Reggelre elkezdte dobálni magát az ágyon és kiabált, hogy “nagyon fáj, nagyon fáj”. Az ügyeletes nővérrel, majd a főosztályvezetővel együtt sem sikerült megnyugtatnia kisfiát, ezután már a szemei felakadtak, rengeteg orvos gyűlt az ágya köré, nővérek, szemész, neurológus, de ekkor már nem lehetett vele kapcsolatot teremteni, viszont a legkisebb taktilis ingerre is kiabált.

Vérvételek után EEG vizsgálatot próbáltak végezni, de annyira dobálta magát, sehogy sem sikerült megnyugtatni szegényt, már nem érzékelte édesanyja jelenlétét. Ezután egyszercsak megnyugodott, és attól kezdve mozdulatlan maradt, viszont ahogy megjelentek az első jelek az EEG képernyőjén a főorvos azonnal mondta, hogy nagyon nagy baj van, az agyhullámok nagyon súlyos agytörzsi károsodást jeleztek. Majd megérkezett az ammóniaszint mérésének eredménye ami mérhetetlenül magas volt, és Zsuzsától egyből azt kérdezték, hogy mivel mérgezte meg a gyerekét…

Ha visszagondol, a mai napig nagyon hálás a kórház sürgősségi osztályának, hogy azonnal reagáltak Donát összeomlására, persze az okát ekkor még ők sem sejthették. Ezek után már lélegeztető gépre kellett tenni, majd speciális gyermekrohammentővel vitték MR vizsgálatra, aztán az intenzívre került. Zsuzsa sokkos állapotba került a látványtól. Az egy napja még egészséges, vidám gyermeke egy lélegeztetőgépen fekszik élet és halál között, ráadásul az orvosoknak legnagyobb jóindulatuk és tenni akarásuk ellenére sincs fogalmuk, hogy mi is lehet a baj.

Roppant nehéz volt így hazamennie, egész éjszaka telefonos kapcsolatban maradt az intenzív osztállyal. Másnap már a látogatási idő előtt ott volt.

Az ammóniát el kellett távolítani a vérből, ami egy nagyon speciális feladat. Két centrálvénát ültettek be neki, amin kivezethették a vérét, hogy lehetséges legyen a haemofiltráció, és folyamatosan hűteni kellett mert nagyon magas centrális láza volt. Délelőtt CT-re vitték, ahol nem találtak semmit, de a tünetek továbbra sem javultak. Az intenzíven dolgozó orvosok ekkor már agyi ödémára gyanakodtak. Felhívták a CT-t hogy nézzenek már rá újra a leletre, ekkor kiderült, hogy elnézték és valóban nagyon súlyos agyi ödémáról van szó. Innentől rémálommá vált Zsuzsa élete, azt sem értette, hogy lehet ilyesmit elnézni, de ami ezután történt arra pláne nem lehetett felkészülve. Az Amerikai úti Idegtudományi Intézet vette át Donátot, több mint 6 óra elteltével, onnantól kezdve hogy megrendelték a gyerek rohammentőt. Végtelennek tűnő várakozás után, az ügyeletes idegsebész közölte vele, hogy a fia mája tönkrement. Ők megteszik amit tudnak, eltávolítják a koponyacsontokat, de készüljenek fel, hogy nincs esélye életben maradni. Kérdezte, hogy ugye nem egyedüli gyerek, mert szerinte őt már soha nem tudják hazavinni, búcsúzzanak el tőle…

Aztán egy rettegésben töltött éjszaka után megtörtént a koponyacsont műtét, túlélte, de az ammóniaszint ismét magas lett, így visszaszállították a Heim Pál intenzív osztályára. Újra hűteni kellett, és súlyos agykárosodásra készítették fel Zsuzsát. Ezután még több mint fél évet töltöttek kórházban. Hol jobb, hol rosszabb állapotok váltakoztak, de azért javuló tendenciát mutatva, Donát a csodaharcos bebizonyította, hogy igenis élni akar, és decemberben elhagyhatta a kórházat.

Értelmi képességei nem sérültek, viszont érzelmileg visszaesett: nehezen motiválható, nincs feladattudata, beszéde nehezen érthető, és rengeteg fejlesztésen kellett átesnie, hogy kezelni tudja dührohamait, elfogadja speciális diétáját, beilleszkedjen az egyházi iskolába, ami az egyedüli volt ahol végül befogadták a szakmai besorolása szerint “egyéb pszichés zavarral” küzdő fiút. Így egy kis létszámú osztályba járhat, de még így is rengeteg képzésre lenne szüksége, hogy egyszer önálló életet tudjon élni. Zsuzsa szülei Donát állapota miatt költöztek Budapestre, eladták szombathelyi házukat, hogy minél többet tudjanak segíteni. Zsuzsa édesanyját daganatos megbetegedéssel kezelték a tavalyi évben, ennek ellenére minden idejét Donátra fordítja; csodálatra és tiszteletre méltó, ahogy összefogott a család, és bizakodva jegyzi meg Zsuzsa: idén már több rossz nem jöhet.