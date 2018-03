Dobj le pár kilót, és jótékonykodj jógával!

„Úristen, mitől fogytál ennyit?” – kérdezte meghökkenve egy régi barátnőm, amikor hosszú idő után összefutottunk 2013 tavaszán. Szerintem akkor voltam életem legjobb formájában, és egyébként egyáltalán nem fogytam sokat, csak 7 vagy 8 kilót fél év alatt, viszont a testösszetételem, vagyis az alakom tényleg drámaian megváltozott – sokkal izmosabb lettem. A „titok” egyébként két dologból állt – semmi varázslás, pusztán némi táplálkozásreform és mozgás. Egyrészt az étrendemen változtattam. Nem mondhatnám, hogy drámaian, mert csak arra figyeltem, hogy kenyérből csak teljes kiőrlésűt és csak délig egyek, vacsorára pedig mindennap salátát fogyasztottam sajttal, hallal vagy éppen főtt virslivel. És sosem éheztem, de nem is zabáltam magam pukkadásig.

És hogy mit sportoltam? Jógáztam. Sokan hitetlenkedve néztek, amikor ezt mondtam. Aki jógázott már közületek, biztos találkozott már hozzám hasonlóan a jééé, jógával lehet fogyni is? nagy rácsodálkozásra. Ezt én többnyire olyanoktól szoktam megkapni, akik szerint a sport az minimum napi 10 kilométer futásnál kezdődik, és aki nem emelget minimum 15 kilós súlyokat, az papírkutya.

via GIPHY

Az ő fejükben a jóga egyenlő az om mantra zengetésével másfél órán keresztül, valamint a töretlen hittel, hogy egyszer majd biztosan elérjük a levitáció állapotát.

Hát, nem éppen erről van szó, rengeteget írtunk már arról, hogy a jógának hány irányzata van a klasszikus hathától kezdve az antigravityn át az akróig. A jóga jótékony hatásairól pedig órákon át lehetne zengedezni, az, hogy segít a stressz leküzdésében és javítja a hajlékonyságot meg az egyensúlyérzéket alap. De emellett kiválóan lehet karcsúsodni is tőle. Nagyon szép, szálkás izomzatot farag a rendszeres gyakorlóknak. És ha valaki azt hinné, hogy ez csak afféle csajos sport, annak szívből ajánljuk a jógás pasikról készült összeállításainkat.

via GIPHY

És hogy a pozitív mellékhatásokhoz még egyet hozzátehessünk, itt egy remek kezdeményezés: a tavaszi méregtelenítés jegyében szuper akciót indított a Body and Yoga Fitness március 19-én. Csatlakozni bármikor lehet, és nem érv az, hogy te messze laksz, mert elég csupán a Facebookon folyamatosan követni a szervezők utasításait. A dolog lényege, hogy amennyi kilót leadnak a tavaszi megújulás program résztvevői, ugyanannyi kiló tartós élelmiszert felajánlhatnak két segítő szervezetnek. A felajánlásokat június másodikán várják a szervezők a jógastúdióban, és eljuttatják a két támogatni kívánt szervezetnek: a Budapest Bike Maffiának és a Heti betevőnek, akikről már mi is írtunk több cikket. Ha szeretnétek ti is csatlakozni, itt megtaláljátok a részleteket.